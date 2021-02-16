Kremlin: Musk'ın Putin'e yaptığı Clubhouse daveti ilginç!

Ünlü iş insanı Musk, 13 Şubat Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kremlin'e ait resmî hesabı etiketlemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin'i Clubhouse sohbetine davet eden Musk, Rus lider ile sohbet etmenin kendisini için büyük bir onur olacağını ifade etmişti.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu daveti "ilginç" olarak nitelendirdi. Peskov, söz konusu davetin nasıl bir anlam taşıdığını öğrenmeleri gerektiğini belirterek, Putin'in sosyal medya hesaplarını bizzat kullanmadığına dikkat çekti.

Musk aktif olarak kullanmaya başladı

Clubhouse isimli sesli sohbet uygulamasında konuşma yapan kişilerin dinleyicilerden soru alabildikleri görülüyor. Musk, Robinhood isimli uygulamanın kurucularından biri olan Vlad Tenev ile 30 Ocak 2021 tarihinde söz konusu platform üzerinden sohbet etmişti. Musk, Kanye West'i de Clubhouse'a davet etmiş, Amerikalı rapçi bu daveti onaylamıştı.

5 milyon defa indirildi

Clubhouse, alınan bilgiye göre, şu ana kadar 5 milyon defa indirildi. Söz konusu şirketin değeri, Ocak ayında yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Twitter, söz konusu platforma benzer bir uygulama çıkararak Spaces adını verdi. Facebook da Clubhouse benzeri bir platform oluşturmaya çalışıyor.

Clubhouse nedir?

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) geliştirilen Clubhouse, 2020 senesinin Mart ayında hayata geçirildi. Clubhouse, sosyal medya platformu Twitter'a "sesli alternatif" olması hedefiyle geliştirildi. Clubhouse'da güzellik, teknoloji, kültür, sinema ve müzik gibi meselelerin ele alındığı çok sayıda sohbet odası yer alıyor. Söz konusu sosyal medya platformunda kullanıcılar, sadece bir kişiyi davet edebilme hakkına sahip oluyor.

Clubhouse'u kullanma durumuna göre kullanıcılar, 4'e kadar kullanıcıyı davet edebilme imkânı elde ediyor. Sosyal medya platformunda kullanıcıların ellerini kaldırarak söz alabildikleri fark ediliyor. Clubhouse kullanmak isteyenler, şu anda Apple'a ait uygulama mağazasından rahatlıkla indirebilme imkânına sahip. Söz konusu uygulamanın, koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlaması nedeniyle popüler hale geldiği ifade ediliyor. Türkiye'de Clubhouse kullanan ilk siyasi isim Gelecek Partisi lideri Davutoğlu olarak kayıtlara geçti. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Jared Leto, Drake, Ashton Kutcher ve Oprah Winfrey gibi birçok ünlü tarafından Clubhouse indirilmişti.

Çin'de yasak getirilmişti

Kullanıcıların sohbet ederek görüş alışverişinde bulunduğu Clubhouse uygulamasına Çin'de yasak getirildi. Facebook ve Twitter'ın yasak olduğu ülkede Clubhouse'a yönelik ilgi giderek artmıştı. Clubhouse'da ses kayıtlarının tutulmaması Çin'de sansür uygulanan meselelerin rahatlıkla ele alınabilmesini sağlamıştı. Clubhouse'da Çinli kullanıcılar tarafından en fazla ilgi gösterilen odalar, "demokrasinin faydaları ve zararları", "Hong Kong politikası" ve "Uygur Türklerinin durumu" gibi meselelerin ele alındığı odalar olmuştu. Çin'de iyice popüler hale gelen Clubhouse davetiyeleri 77 dolara kadar satılmaya başlamıştı. Bunun üzerine uzmanlar, Clubhouse uygulamasının yakın zamanda kaldırılabileceğine dair kaygılarını dile getirmişler ve öyle de olmuştu.