Kremlin: Biden'ın açıklaması çok kötü!

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, 3 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya tarafından müdahale edildiği ve bu süreci Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönettiği ifade edilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Joe Biden, Putin'in katil olduğunu ve bunun bedelini mutlaka ödeyeceğini söylemişti.

Söz konusu açıklamaların ardından iki ülke arasındaki gerginlik üst düzeye ulaştı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere Moskova'ya çağrıldı.

Kremlin tarafından konuya ilişkin bir değerlendirme yapıldı. Söz konusu değerlendirmede, Biden'ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların "çok kötü" olduğu ifade edildi. Biden'ın Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istemediğinin anlaşıldığı kaydedilen değerlendirmede, Rusya'nın bunu gözden geçireceği ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile ilişkilere olan yaklaşımın ilerleyen dönemde analiz edileceği aktarıldı.

Peskov: Nasıl etkileyeceği belli!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin için "katil" ifadesinin kullanılmasının "çok kötü" olduğunu ifade etti. Peskov'a bu ifadenin Rusya ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ilişkileri hangi yönde etkileyeceği soruldu. Peskov, ilişkilerin nasıl etkileneceğinin belli olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar görülmedi"

Yapılacak bir şeyin olmadığını ifade eden Peskov, böyle bir şeyin şimdiye kadar görülmediğini dile getirdi.

"Büyükelçi Moskova'ya gelecek"

Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un Moskova'ya geleceğini belirterek, söz konusu büyükelçinin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile ilişkilerin tekrar değerlendirilmesi için çağrıldığını kaydetti. Kesin bir planın bulunmadığını aktaran Peskov, Putin'in Antonov ile görüşebileceğini ve onu dinleyebileceğini söyledi.

Başka ayrıntı vermedi

Peskov'a Rusya'nın ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile ilişkileri kesmeye hazırlıklı olup olmadığı soruldu. Bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağını belirten Peskov'a söz konusu ülkenin bu hamlesini "tuzak" olarak değerlendirip değerlendirmediği de soruldu. Peskov bu soruya da yanıt vermedi. Konuya dair takınacakları tavrın ilerleyen dönemde belli olacağını kaydeden Peskov, büyükelçinin gerçekleştireceği ziyaretin de bu sürece dâhil olacağını ifade etti.

Putin: Sağlık diliyorum!

Biden ile şahsi olarak tanıştığını ifade eden Putin, kendisine "sağlık dilediğini" belirtti. Putin, şaka veya ironi yapmadığını kaydederek, bu konuda ciddi olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) istihbaratı tarafından hazırlanan raporda, başkanlık seçimlerinde aday olan Biden'a karşı dezenformasyon niteliğine sahip iddiaların Rusya tarafından yayıldığı ifade edilmişti. Raporda, Biden ile Ukrayna arasındaki finansal ilişkiler hakkında iddialarda Rusya'nın da payı olduğuna dikkat çekilerek, Biden'ın adaylığına karşı bu şekilde yıpratma operasyonunun gerçekleştirildiği kaydedilmişti. Başkanlık seçimlerinin Trump lehine etkilenmesi için yapılan girişimlere Putin'in onay verdiği ifade edilen raporda, Biden hakkında ortaya atılan gerçek dışı iddiaların da yine Rusya tarafından yayıldığı belirtilmişti. Raporda, söz konusu seçimlerin sonuçlarının yine de hiçbir devlet tarafından etkilenmediği aktarılmıştı. Rusya'nın nüfuz operasyonu düzenlediği iddia edilen raporda, dezenformasyon ile seçimlere yönelik güvenin azaltılmaya çalışıldığı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 16:13