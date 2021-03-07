Kredi ve Kredi Kartı Faizleri Siliniyor! Ziraat Bankası Müjdeli Haberi Verdi

Tam bir sene önce hayatımıza giren koronavirüs salgını milyonlarca vatandaşın üzerinde büyük hasarlar bıraktı. Hemen hemen herkesin maddi olarak kötü etkilendiği bu süreçte, vatandaşlar hem geçinebilmek için hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi çekmek zorunda kaldı. Bankalar bu süreçte ne kadar düşük faiz oranları sunsa da ne kadar erteleme yapsa da bir türlü kurtulamadığımız ve gittikçe uzayan pandemi sürecinde vatandaşlar maddi olarak düzlüğe çıkamadı.

Ülkemizdeki milyonlarca emekli, çalışan, çalışmayan, ihtiyaç sahibi insanlar çıkarttıkları kredi kartlarının limitlerini bitirmiş hatta eksi limitlere düşmüş, defalarca kredi çekmiş ve borçlarını ödeyememiştir.Kimilerinin borcuna ek faiz binerken kimileri bankalar tarafından takibe düşmüştür. Bankalar da bu süreçte vatandaşların yanında olmaya karar vermiş ve çeşitli borç kapatma kredisi kampanyaları ve yapılandırma kredileri hazırlamıştır.

Vatandaşa Müjde Geldi

Türkiye’nin en köklü ve en çok tercih edilen bankalarından biri olan Ziraat Bankası’ndan da borçlu olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu zorlu süreçte vatandaşlar için çok büyük bir adım atan Ziraat Bankası, borcunu ödeyemediği için takibe düşen vatandaşlara yeni bir ödeme imkanı sağlamaya karar verdi. Bireysel, kurumsal ve tarımsal kredi kullanan tüm vatandaşların yararlanabildiği bu uygulama ile birlikte vadesi geldiği halde ödenmeyen ve 31.12.2020’de takibe düşen vatandaşlar borçlarını kolay bir şekilde ödeyebilecek. Ziraat Bankası, söz konusu tarihten sonra takibe düşen vatandaşların borcundan temerrüt ve diğer tüm faizleri silecek.

Koronavirüs salgını sürecinde hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygun koşullarlak redi paketleri sunan Ziraat Bankası, şimdi de takipte borcu olan vatandaşların faizlerini silerek adeta gönülleri fethetti.

Kredi Faizleri Siliniyor

Belirli şartların karşılanması durumunda yararlanılabilen bu uygulamanın detayları banka müşterileri tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada; bireysel, tarımsal ve kurumsal müşterilerin takibe düşen hesaplarının borcunun faizler dahil olmak üzere 1 milyon lirayı geçmemesi gerektiği belirtildi. Belirlenen tutarın altında takip borcu olan vatandaşlar, borçlarını tek seferde ödemeye karar verirse temerrüt ve tüm faizleri kolayca silinecek.

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için temerrüt veya herhangi bir ad altında faiz alınmayacak. Bu da demek oluyor ki, borcunu tek seferde ödeyen vatandaşın, takibe düştüğü ve borçlarını ödedikleri tarihler arasındaki tüm faizler silinecek.

Pek çok insanın işsiz kaldığı ve maddi anlamda zor zamanlar geçirdiği bu dönemde Ziraat Bankası'nın borcunu ödeyemeyip takibe düşen vatandaşları bir nebze rahatlatmak için hazırlanan bu uygulama 8 Mart 2021 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu uygulamadan yararlanmak için takibe düşen hesapların borçları için üst limitler belirlenmiştir. Bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira olarak belirlenen bu limit, tarımsal kredi müşterileri ve diğer kurumsal kredi müşterileri için de 500 bin lira olmuştur. 31.12.2020 tarihinden itibaren takibe alınmış olan banka kaynaklı kredilerin temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon lirayı aşmıyorsa bu uygulamadan yararlanabileceğini tekrar hatırlatalım.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 13:07