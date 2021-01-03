Kredi Kartı Kullanan Herkesi ilgilendiriyor! Büyük Müjde!

Kredi kartı kullanımına ilişkin milyonlarca kredi kartı sahibini yakından ilgilendiren Yargıtay kararı açıklandı. Emsal karar olma özelliğine sahip olan bu karar ile birlikte bilgisi ve isteği haricinde yapılmış bir alışverişte tüm sorumluluğun bankaya olduğuna hükmetti. Böylelikle milyonlarca kredi kartı kullanıcısı kredi kartından bilgisi dışında yapılmış alışverişlerde sorumluluğun bankalarda olacağı emsalini taşıyor.

Yerel Mahkeme Bankayı Haklı Buldu

Yargıtay’da görülen yeni bir kredi kartı davasından emsal karar çıktı. Yargıtay, daha önce yerel mahkeme tarafından başvuruyu yapan kredi kartı sahibini haksız bulduğu kararını bozdu. Vatandaşın kredi kartından isteği ve bilgisi olmadan “” yöntemi ile yapılan online kredi kartı alışverişi için yapılan itiraz başvurusunu kabul etti. Yargıtay’da görülen davada milyonlarca kredi kartı kullanıcısını sevindirecek emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bu karara göre kredi kartı sahiplerinin bilgisi ve izni olmadan yapılantüm sorumluluk bankaya ait.

İstanbul’da bir vatandaş kredi kartından bilgisi ve izni olmadan bir online alışveriş yapılması üzerine bankaya başvuruda bulundu. Ancak banka vatandaşın kartından yapılan 3 bin 900 TL’lik kullanım için herhangi bir yaptırımda bulunmadı. Bu süreçte kredi kartının kullanıldığı otomotiv şirketinden çekilen ücretin bin 700 TL’lik kısmını geri aldı. Ancak geri kısmını bankadan istemesine rağmen alamadı. Bunun üzerine vatandaş bankaya karşı dava açtı. İstanbul Bakırköy 6.Tüketici Mahkemesi görülen davada bankanın haklı olduğu kararına hükmetti. Bunun üzerine konu Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay Yerel Mahkemenin Kararını Bozdu, Emsal Karar Verdi

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi tarafından görülen davada tüketicinin haklı olduğu kararı çıktı. Bu karar emsal niteliği taşıdığından milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiriyor. Bundan sonra tüketiciler kredi kartlarından habersiz alışveriş yapılması halinde yaşadığı mağduriyete ilişkin tüm sorumluluk bankanın üzerinde olacak. Böylelikle vatandaşlar böyle bir durumda karşı karşıya kalması durumunda bankadan mağduriyetinin giderilmesini talep edebilecek ve banka cephesinden de tüketicinin bu talebine yasal zorunluluk gereğince olumlu bir tutum gösterilmesi gerekecek.