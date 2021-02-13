Kredi Borcu Olanlar Vatandaşların Borçları Kapanacak! Bankalar Duyurdu

Kredi borcu olanlar için ödeme konusu oldukça zor bir hâle gelse de son dönemlerde meydana getirilmekte olan çalışmalar ile birlikte vatandaşın rahat bir nefes alması hedefleniyor. Yapılan çalışmalar içerisinde yer alan en göze çarpıcı durum ise kredi borçlarının silinmesi konusu olarak dikkat çekiyor. Korona virüs salgınından dolayı ortaya çıkmış olan karantina durumundan dolayı nakit ihtiyacını sağlayamamış olan bireylerin kredi borçlarının silinmesi konusu birçok alanda aktif bir şekilde konuşuluyor. Kredi borçlarının silinmesi konusunda da çeşitli açıklamalar hem hükümet kanatlarından hem de bankalardan geldi. Aktif bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında kredi borçları ile ilgili detaylı incelemeler meydana getirildi.

Kredi borçlarının silinmesinin şu an için mevcut olmadığını fakat kredi borcu ertelemesi ile ilgili çeşitli konularda konuşulduğu belirtildi. Yapılmakta olan çalışmaların kısa bir süre içerisinde sonuç vermesi beklenirken 2021 kredi borçları hakkında da yeni bilgilendirmeler bankalar tarafından yapılacak. Bankaların genel faiz ve kredi durumlarında da çeşitli güncellemeler meydana geldi. Çalışmalar kapsamında ise kişilere uygulanan faiz oranlarında önemli bir miktarda düşüş yaşandı. Kamu bankaları tarafından yapılmış ve yapılmakta olan ihtiyaç kredisi desteği ile de birçok vatandaş rahat bir nefes almış oldu.

Bankalara Kredi Borcu Olanlara Müjde!

Son dönemlerde birçok kişinin sıkıntı çektiği durumlardan birisi olanile ilgili birçok yeni çalışma da meydana getirildi. Genel olarak farklı bankalardan kredi çekmiş olan kişiler artık borçlarını tek bir noktada toplayabilecekler. Ödeme sıkıntısı yaşamakta olan kişiler için büyük bir fırsat olarak nitelendirilen bu durum sayesinde kişiler tek bir nokta üzerinden bütün borçlarını ödeyebilecekler.

Aktif Bank üzerinde borçlar toplanabilecek. Tek bir noktada toplanmış olan kredi borçları ile birlikte kişilerin sicilleri ve puanları da daha fazla kötü etkilenmeyecek. Borçların toplanması ile birlikte yeni bir ödeme planı da oluşturulabilecek. Ödeme planı doğrultusunda kişilere verilen taksitlendirmeler tüm borçların bir arada olmasının neticesinde gerçekleşecek. Aktif Bank tarafından sunulmuş olan borç kapatma kredisi başvuruları da hâlâ daha devam etmektedir. Milyonlarca kişi de başvuru şartları hakkında çeşitli araştırmalar yürütmektedir.

Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktif Bank tarafından ortaya konulmuş olan borç kapatma kredisi hakkında vatandaşlar bilgi alabilmek adına ve başvuru yapabilmek için PTT şubelerine akın etti. Borcu olan kişiler için bir müjde niteliği taşıyan bu haber ile birlikte birçok kişi büyük bir fırsata sahip olmuş oldu. Borç kapatma kredisinden sadece emekli vatandaşlar fayda görebilecek. Borç kapatma kredisi ile birlikte vatandaşlar korona virüs salgınından dolayı çekmiş oldukları kredileri tek bir noktada toplayabilecekken bankaların sunmuş olduğu ödemeler konusunda da daha rahat imkânlara sahip olacak.

Borç kapatma kredisi başvurusu için PTT şubeleri üzerinden işlem yapılması gerekmektedir. Emekli kişiler en kısa süre içerisinde gerekli yerlere giderek kısa bir süre içerisine başvurularını yerine getirebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 10:08