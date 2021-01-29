KPSS Şartı Yok! 19 Şehirde Yüzlerce Kişi İçin İş İlanı Yayımlandı

Okul öncesi öğretmeni olarak iş arayan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarla birlikte Ocak ve Şubat aylarında açık olacak birçok iş ilanı bulunuyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişilerin başvuru yapabileceği iş ilanlarında herhangi bir KPSS şartı veya ek sınav şartı bulunmuyor. Başvurularınızı İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden anında gerçekleştirebilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE

İSTANBUL

ANKARA

MERSİN

KOCAELİ

ANTALYA

GAZİANTEP

DENİZLİ

İZMİR

TRABZON

AKSARAY

ANTALYA

BALIKESİR

MANİSA

ÇANKIRI

YOZGAT

RİZE

UŞAK

BURDUR

ORDU

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre alım yapılacak iller şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan okul öncesi öğretmenliği iş başvurusu için aranan şartlar şu şekildedir:

Başvuru yapacak kişilerin lisans veya önlisans okul öncesi öğretmenliği bölümleri mezunu olmak

Çocuklarla ve velilerle iletişim becerileri yüksek

Dış görünüşüne ve diksiyonuna önem veren

İletişim gücü yüksek ve güler yüzlü

Bu kişiler İŞKUR üzerinden yayınlanan okul öncesi öğretmenliği iş ilanlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak iş ilanlarında herhangi bir KPSS şart aranmamaktadır. Üstelik başvuru yapan adaylar herhangi ek bir test işleminde de geçmeyecekler.