KPSS Şartı Yok! 19 Şehirde Yüzlerce Kişi İçin İş İlanı Yayımlandı

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere toplamda 19 şehirde okul öncesi öğretmenliği mezunu kişiler için iş ilanı yayınlandı. KPSS şartı aranmaya iş ilanlarına sizde hemen başvuru yapabilirsiniz.

KPSS Şartı Yok! 19 Şehirde Yüzlerce Kişi İçin İş İlanı Yayımlandı

Okul öncesi öğretmeni olarak iş arayan vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarla birlikte Ocak ve Şubat aylarında açık olacak birçok iş ilanı bulunuyor. Ön lisans ve lisans mezunu kişilerin başvuru yapabileceği iş ilanlarında herhangi bir KPSS şartı veya ek sınav şartı bulunmuyor. Başvurularınızı İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden anında gerçekleştirebilirsiniz.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre alım yapılacak iller şu şekilde:

  • İSTANBUL
  • ANKARA
  • MERSİN
  • KOCAELİ
  • ANTALYA
  • GAZİANTEP
  • DENİZLİ
  • İZMİR
  • TRABZON
  • AKSARAY
  • ANTALYA
  • BALIKESİR
  • MANİSA
  • ÇANKIRI
  • YOZGAT
  • RİZE
  • UŞAK
  • BURDUR
  • ORDU

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan okul öncesi öğretmenliği iş başvurusu için aranan şartlar şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak kişilerin lisans veya önlisans okul öncesi öğretmenliği bölümleri mezunu olmak
  • Çocuklarla ve velilerle iletişim becerileri yüksek
  • Dış görünüşüne ve diksiyonuna önem veren
  • İletişim gücü yüksek ve güler yüzlü

Bu kişiler İŞKUR üzerinden yayınlanan okul öncesi öğretmenliği iş ilanlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak iş ilanlarında herhangi bir KPSS şart aranmamaktadır. Üstelik başvuru yapan adaylar herhangi ek bir test işleminde de geçmeyecekler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı...
Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı...
  1. GUNCEL