Kova Burcu Mayıs Ayı Yorumu! Kova Burcu Mayıs 2021

Kovalar ve yükselen kovalar Mayıs ayında kendilerini dış dünyaya daha rahat bir şekilde yansıtmayı başaracak. Merkür'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte iletişim konusu gündeme gelecek ve kovalar kendilerini daha rahat bir şekilde ifade ederken bulacak. 9 Mayıs 2021 gününde Merkür’ün ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte ilişkiler ve arkadaşlık konusu gündemde yer alacak. Bu dönemde kova burçları iletişimin dengeli kurulabileceği bir birliktelik adına kendilerini hazır hissedecek.

11 Mayıs tarihinde ise boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte aile ve ev konularında yeni gelişmeler ortaya çıkacak. Bu gelişmeler ile birlikte sahip olunan gayrimenkuller konusunda yeni kararlar alınması gündeme gelecek. İyi alınması gereken bu kararlar ile ilgili mevcut değerler ve varlıktan vazgeçilmesi kovaları biraz zorlayacak. Ancak bu durumda öğrenilmesi gereken şey, olanlara bir kayıp yerine yenileme gözüyle bakılması olacak.

Mayıs ayında yaşanacak olan en önemli olay ise 14 Mayıs tarihinde Jüpiter’in balık burcuna geçişi olacak. Bu olay kovaların kendileri için kurmuş olduğu güvenli alanların maddi ve manevi dengesi üzerine düşünmelerine işaret edecek. Yine bu dönemde değer yargılarında da hassasiyet artacak ve buradaki gelişmeleri yönetmek konusunda akışta kalmanın önemi hissedilmiş olacak.

Mayıs ayının sonlarına yaklaşıldığında ise 23 Mart tarihinde yönetici gezegen olan Satürn'ün kova burcunda geri hareketine başlaması kovalar için fiziksel enerji düşüklüğü olarak onlara yansıyabilir. Bu süreç boyunca ruhsal olarak da içe dönmek istenebilir ve bilinçaltı çalışmaları gibi etkinlikler ile ilgilenilebilir. Ayın son günlerinde yılın ikinci Merkür retrosunun başlaması ise bazı duraksamaları beraberinde getirecektir. Kova burçları için ayın son günlerde dikkat edilmesi gereken durum manipüle etme ve edilme ile ilgili durumlar olacaktır.