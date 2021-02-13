Kova Burcu Mart Ayı Yorumu

Astrolog Aygül Aydın, kova burçları için Mart ayını yorumlayp tavsiyelerde bulundu. Mart ayında kovaların yönetici gezegeni olan Üranüs, koç burcunun son derecelerinde hareket etmesi ile kovaları önemli gelişmelere karşı hazırlıyor olacak. Aynı zamanda mart ayı içerisinde Merkür, Venüs ve Güneş’in de koç burcuna geçmesi ile bir kavuşum meydana gelecek ve bu kavuşum bazı durumlarda sizleri yeni kararlar almaya yöneltecek. 2 Mart tarihinde ise başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay kova burçlarına geçirmeleri mümkün olan dönüşüme karşı direnmemeleri gerektiğini ifade etmektedir. Kovaların Mart ayında çıkmazda olan gündemleri varsa yeni ayda onlar sonuç gösterilecektir. Aynı zamanda finansal konular miras nafaka hukuki süreçler ya da borçlar ile ilgili bir durum varsa kovalar Mart ayında bu konulara Işık tutabilirler. Aynı zamanda okült ve gizemli konular da Mart ayında kovaların ilgisini çekebilir.

7 Mart tarihinde ise Merkür ve Venüs’ün koç burcunda hareket edecek olması geçmişte tasarlanan projelerle ilgili aynı konuları tekrardan önlerine çıkarabilir. Ancak bu sefer eski halinden daha farklı bir durum gerçekleşecek. 7 Mart tarihi itibariyle kovalar duygusal anlamda öfkelerini kontrol etmekte zorlanabilirler. Fakat 23 Mart’ta Merkür gerilemesi ile kovalar öfke problemlerini yenmek için kendileri ile baş başa kalmalılar. Kovaların Mart ayında akıllarından çıkarılması gereken en önemli cümle ise “Her şey çok karmaşık olup içinden çıkılmaz bir hal aldığında çözüme çok yaklaşılmış olduğudur.” 7 Mart tarihi itibariyle kovalar ani bir karar vererek yüksek öğretime başlama kararı alabilirler. 17 Mart’ta ise balık burcundaki yeniay, kovalara finansal olarak ekonomik koşullar hakkında yeni fırsatlar sunabilir. Onlara tavsiye edilen finansal konularda aynı ya da fazla düşünülmeden hareket etmemeleri ve soğukkanlı davranmalıdır. 31 Mart tarihinde ise terazi burcunda gerçekleşecek olan terazi dolunayı ile seyahatler onların hayatında önemli bir yer tutabilir. 31 Mart tarihindeki terazi dolunayı ile hayata bakışlarında yeni bir pencere açması mümkün olan kovalar, ayın son günlerinde arkadaşları ile ilgili olan konularda iddialaşmalar İçine girmeden uyumlu bir tavır üzerinden hareket etmeliler. Aynı zamanda mart ayı kova burçları için eğitim hayatları ile ilgili önemli gelişmeleri de gündeme getirebilecektir.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 15:51