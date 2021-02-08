Koşulları Sağlayanlara 30 Bin TL Hibe Desteği Geliyor! Herkes Başvurabilir

Pandemi nedeniyle vatandaşlarımıza birçok desek ödemesi yapıyor. Sadece devlet kurumlarından da değil. Aynı zamanda vakıf ve çeşitli kurumlardan vatandaşlarımıza destek kampanyaları düzenlendi. Bazı vatandaşlarımızın faturaları ödendi bazılarına ise bu zorlu günlerde kira yardımları yapıldı. Fakat her vatandaşa ulaşmam mümkün olmadı. Devlet destekleri de daha fazla vatandaşa ulaşsa da salgının bu kadar üzün sürmesi nedeniyle bazı ailelere yeterli gelmedi. Fakat devletten gelen yardımlar bitmedi. Koşulları sağlayan tüm ihtiyaç sahiplerine aynı zaman 30 bin Türk lirasına varan hibe desteği de yapılacak! İşte başvuru koşulları ve ayrıntılar haberimizde.

Vatandaşlarımıza korona virüs salgının kapsamında destek ödemeleri veriliyor. Hibe destekleri devam ederken yararlanmak isteyen ve koşulları sağlayan vatandaşlarımız 30 bin Türk lirasında kadar hibe desteği alabilecek.

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılan son değerlendirmelere göre muhtaç olan ailelere destekler devam edecek. Devlet tarafındansa vatandaşlarımız yönelik onlarca destek hizmeti yapılıyor. İl il yapılan bu desteklerle vatandaşlarımız bu zorlu günlerde biraz da olsa rahatlayabiliyor.

Fakat u zorlu günlerde vatandaşlarımızın en çok nakde ihtiyacı oluyor. Her ne kadar bizler sizler için sitemizde uygun ve düşük faizli kredileri sunsak da bu oranlar bile bazı vatandaşlarımıza yüksek geliyor. Kredilerdeki faiz oranlarının da yükselmesiyle birlikte vatandaşlarımız kredi alarak da nakit ihtiyaçlarını gideremiyor.

Fakat vatandaşlarımız nakit desteği özellikle de konut bağlamında yapılacak. Ev fiyatları artarken devlet tarafından prefabrik konutlara yönelen vatandaşlarımıza 27 bin 500 Türk lirasından başlayan destekler yapılacağı duyuruldu.

Özellikle de konut yardımı almak isteyen vatandaşlarımız için şüphesiz 30 bin TL hibe edilmesi onların yüzünü güldürecektir. Son günlerin popülerlerinden olan 40 metre boyundaki prefabrik evler için verilen bu destekle vatandaşlarımız hem konut sahibi olmuş oluyor hem de devletten destek alıyor.

KOŞULLAR

Vatandaşlarımızın bu destekten yararlanması içinse mevcut evi varsa eğer evinin oturulmayacak kadar eski ya da sağlık olması gerekmekte. Aynı zaman da doğal afet gibi çeşitli nedenle evleri zarar görmüş olan vatandaşlarımız da bu yardımdan yararlanabiliyorlar.

Yardımlardan faydalanmak için;

Mevcut evin sağlıksız bir durumda olması

Ekonomik anlamda ihtiyaç halinde olunması

Hane başındaki bireye düşen gelirin asgari ücretin 3’te birini geçmemesi

Emeklilik ya da yaşlılık aylığı alınmıyor oluşu

Prefabrik ev yapılacak alanın ya da hanenin tapusu kişiye ait olmalıdır

BAŞVURU

Başvurular Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı üzerinden kaymakamlıklar aracılığıyla ya da dayanışma kuruluşları üzerinden yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 10:45