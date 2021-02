Koşullara Uyan Herkese 1037 TL Her Ay Düzenli Maaş VGM'Den Verilecek! İşte Başvuru Koşulları

Ülkemizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza burs ya da birçok anlamda destek çıkılmakta. Gerek barınma gerek yiyecek gerek giysi alanında verilen destekler dışında ayriyeten maddi olarak verilen destekler de bulunmakta. Bunlardan biri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor.

VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyacı olan her vatandaşımıza muhtaç aylığı kapsamında her ay düzenli olarak 1 bin 37 Türk lirası ödeme yapılıyor. 2021 yılında da devam edecek olan bu destek ödemelerinden ihtiyacı olan her vatandaşımız yararlanabiliyor. VGM tarafından aranan koşulları ve nasıl başvuru yapılacağını da haberimizde anlattık.

Ülkemizde Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından verilen destekler dışında çeşitli kamu ve vakıflardan da yardım yapılmaktadır. Yine bunlardan bir tanesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığıdır.

Muhtaç Aylığı kapsamında vatandaşlarımızın her ay düzenli olarak belli bir miktar ödeme almaktadır. Yapılan ödeme yardımlarından ise koşulları sağlayan ihtiyaç halindeki her vatandaşımız yararlanabilir.

Devlet tarafından nakit para desteklerinden birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ödemekte olduğu Muhtaç Aylığı.

Vatandaşlarımıza her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler ise özellikle gençlerimize verilmektedir. Annesi ya da babası bulunmayan, muhtaç durumda olan çocuklarla, %440 üzerinde engeli bulunana vatandaşlarımız bu aylıkları alabilir.

Ödemeler ise incelemenin ardından hemen başlamaktadır.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuru yapacak kişinin sosyal güvencesinin olmaması gerekir

Düzenli bir yerden maaş alması, aylık alması ay da gelirinin olması durumunda ödemeden faydalanamaz

Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınanlara bu aylık bağlanmaz

Eğer kişinin taşınır malı varsa ve buradan aldığı gelir yönetmeliğin verdiği muhtaç aylığını geçmemesi gerekiyordur.

BAŞVURU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen 1037 Türk lirasındaki aylıktan yararlanmak için vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekir.

İlk önce internet sitesinden form doldurulası ardından ise her ilde bulunan VGM İl Müdürlüklerine bizzat giderek başvurularını tamamlamalıdırlar.