Korsanların kaçırdığı mürettebata ilişkin flaş açıklama!

Türk gemisi M/V Mozart, 23 Ocak Cumartesi günü silahlı korsanların saldırısına uğramış, bir mürettebatın öldürüldüğü, 15 mürettebatın ise kaçırıldığı ifade edilmişti. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. Karaismailoğlu, silahlı korsanlar tarafından kaçırılan mürettebata ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi. Murat Aksan'ın oğlu Vedat Aksan'ın da kaçırılan mürettebat arasında yer aldığı belirten Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanlığı ile sık sık görüşme yapıldığını ifade etti.

Karaismailoğlu, sorunun yakın zamanda çözüme kavuşturulmasını umut ettiklerini belirterek, bu yönde çalışma yürüttüklerini ifade etti. Karaismailoğlu, Türk vatandaşlarının kısa bir süre içerisinde haydutların elinden kurtarılacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Boden Denizcilik isimli Türk şirketine ait M/V Mozart gemisi, 23 Ocak Cumartesi günü Gine açıklarında saldırıya uğramıştı. Sao Tome'nin 100 mil kuzeybatısında saldırıya uğrayan gemide 19 mürettebatın yer aldığı bildirilmişti. Azerbaycan uyruklu olduğu tespit edilen bir mürettebat öldürülmüş, 15 mürettebat silahlı korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Üç mürettebat ise M/V Mozart gemisinde kalmıştı. Bakan Karaismailoğlu, korsanların saldırısına uğrayan Liberya bayraklı geminin Gabon'da bulunan Gentil Limanı'na ulaştığını duyurmuştu. Karaismailoğlu, saldırıda yaşamını yitiren Azerbaycan uyruklu mürettebata Allah'tan rahmet dilemiş, 15 Türk vatandaşının Türkiye'ye dönebilmesi için bütün olanakların seferber edildiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geminin dördüncü kaptanı olan Furkan Yaren ile irtibat kurmuş, Gentil Limanı'na demirleyen gemideki üç mürettebatın sağlık durumunu öğrenmiş ve denizcilere geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan, kaçırılan mürettebatın kurtarılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Dördüncü kaptana ait ses kayıtları paylaşılmıştı

Dördüncü kaptan Yaren'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı. Ses kayıtlarında Yaren'in, kör bir biçimde seyir yaptığını söylediği fark edilmişti. Korsanlar tarafından bütün kabloların söküldüğünü ifade eden Yaren, yalnızca radarın çalıştığını belirtmişti. Yaren, korsanların rota verdiğini ve gemiyi söz konusu rotada götürdüğünü ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Yaren ile telefonda görüşmüş ve M/V Mozart gemisindeki son duruma ilişkin bilgi almıştı. Azerbaycan uyruklu mürettebat için başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, söz konusu denizcinin Azerbaycan'a nakledilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçileceğini söylemişti. Türkiye'nin, korsanlar tarafından kaçırılan 15 mürettebatın kurtarılması amacıyla Gine Körfezi'nde bulunan büyükelçiliklerle temasa geçtiği öğrenilmişti.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

Silahlı korsanların saldırısına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı. M/V Mozart gemisine baskın düzenleyen silahlı korsanların, mürettebata şiddet uyguladığı ve denizcileri aynı yerde topladığı görülmüştü.