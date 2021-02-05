Koronavirüsün yalan olduğunu söyleyen kadın hiçbir hastaneye giremeyecek!

Mutasyonlu koronavirüsün ortaya çıktığı İngiltere'de son dönemde vaka sayıları yeniden patlak vermiş, bunun üzerine söz konusu ülkede önlemler artırılmıştı. Söz konusu ülkede bu nedenle sağlık sisteminin neredeyse çökmek üzere olduğu ileri sürülmüştü. Fakat sosyal medya platformlarında bir kadın tarafından yayınlanan görüntüler İngiltere'nin gündemine oturdu.

"Koronavirüs doğru değil"

30 yaşında olduğu öğrenilen Hannah Dean, koronavirüsün doğru olmadığını ileri sürdü. Koronavirüs aşısına karşı olduğuna dikkat çeken kadının sosyal medya platformlarında paylaştığı görüntüler ise ortalığı karıştırdı. Dean, basın mensubu olduğunu söyleyerek Hampshire Kontluğunda bulunan hastaneleri ziyaret etti. Söz konusu kadın NHS'nin (Ulusal Sağlık Servisi) üstünde büyük bir yük olduğuna ve vatandaşların devlet tarafından karantina altına alınıp denetlendiğine dair iddiaların doğru olmadığını kanıtlamak üzere harekete geçti.

"Yalan söylüyorlar"

Dean, insanların hastanelere rahat bir şekilde girip çıkabildiklerini ifade etti. 30 yaşındaki kadın, hükümet tarafından koronavirüs konusunda yalan söylendiğini ve bu durumdan çok rahatsız olduğunu aktardı. Söz konusu kadının, sosyal medya platformlarında hastanelerin bomboş koridorlarını paylaşmasının ardından İngiliz yetkililer bu duruma sert tepki gösterdi.

Hastanelere giremeyecek

Bunun üzerine koronavirüsün yalandan ibaret olduğunu iddia eden kadının, İngiltere'de bulunan bütün hastanelere girmesine yasak getirildi.

Hampshire Kontluğunun emniyet teşkilâtı, Portsmouth şehrinde bulunan Queen Alexandra Hastanesi'ne izinsiz girip görüntü alan ve sosyal medya platformlarında paylaşan kadına 200 sterlinlik para cezası uygulandığını bildirdi. Dean, söz konusu hastaneyi şimdiye dek hiç bu kadar sessiz görmediğini ifade etmiş, acil servis dâhil hastanenin her yerinde yürüdüğünü ifade etmişti.

"Bu koronavirüs hastalarına saygısızlık"

Western Sussex Hospitals NHS Foundation Trust Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dean tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ve koronavirüse yakalanan kişiler ve ailelerinin yanı sıra son derece zor şartlar altında çalışan sağlık personeline büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti. Sözcü, koridorların boş olmasının "servislerin ve yoğun bakım ünitelerinin boş olduğu" manasına gelmediğini kaydetti.

"Bu tarz davranışlarla başa çıkmak için farklı taktikler var"

Başmüfettiş Jon Carter, bu tarz kabul edilemez davranışlarla başa çıkmak için farklı taktiklerin bulunduğunu belirterek, söz konusu davranışların önüne geçebilmek için en iyi yöntemlerin bulunması konusunda Hampshire Emniyet Teşkilâtı ile beraber çalıştıklarını ifade etti. Polis teşkilâtı, daha önce yaptığı açıklamada, Dean tarafından ortaya atılan iddiaların halk arasında endişeye yol açtığını bildirmişti.

Pazar günü uyarıldığı ortaya çıktı

Söz konusu kadının, 31 Ocak Pazar günü polis tarafından "önceden randevu almadığı, muhtaç olmadığı veya herhangi bir tıbbi acil durum olmadığı" sürece hastaneye gitmemesi konusunda uyarıldığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki kadının, ayrıca koronavirüs önlemlerinin ihlâli konusunda başka insanları teşvik etmemesi veya desteklememesi gerektiği konusunda uyarıldığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 17:22