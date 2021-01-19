Koronavirüsün Şimdiye Kadarki En Net Görüntüsü Alındı!

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve Türkiye de dahil yüzlerce ülkede milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs, dünyanın en çok konuşulan konularından biri. Koronavirüs pandemisine karşı dünyanın birçok ülkesinde, aşı başta olmak üzere bilim insanları çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında, 1 buçuk yıllık süreçte koronavirüsün fotoğrafı ilk kez çekildi.

Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi

Virüs, farklı bir teknikle renklendirildi

Yeni tip koronavirüs (sars cov-2) görüntüleme için, Avusturya’da nanografik adlı kuruluş, tomografi, 3D ve cryo-EM tekniği kullandı. Bu teknikle birlikte virüsün girintili çıkıntılı bölümleri ortaya kondu ve renklendirildi.