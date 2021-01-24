Koronavirüsün Çıktığı Şehir Wuhan’da Salgından Eser Yok!

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan ve ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı yer, Çin’in Wuhan şehriydi. 1 yıl önce karantinaya alınan şehir, 2 buçuk ay boyunca ülkenin diğer şehirlerinden tecrit edilmiş ve kapsamlı bir karantinaya alınmıştı. Ancak aradan geçen zamanın ardından tüm dünya koronavirüsle boğuşmaya devam ederken, Wuhan’da koronavirüsten eser yok.

Tedbirlerin Nisan ayında kaldırıldığı Wuhan’da hayat normale döndü

Koronavirüsün çıktığı şehirde gece kulüpleri de oldukça kalabalık

Çin’de koronavirüs kaynaklı ölümler en fazla Wuhan’da görülmüştü

11 milyon nüfuslu kent, şu anda koronavirüs hiç olmamış gibi hızlı akan bir hayata sahip

Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nden bir araştırma ekibi, Wuhan’da bir süredir koronavirüsün çıkış kaynağını araştırma kapsamında incelemeler yapıyor.