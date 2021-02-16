Koronavirüsün Arkasında Olduğu İddia Ediliyordu: Bill Gates Cevap Verdi!

Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisinde aşı çalışmalarına karşı en çok destek veren isimlerden biri. Yeni tip koronavirüs için geliştirilmiş aşıların, mutasyon geçirmiş virüslere karşı da etkili olacağını belirten Gates, gelişmiş ülkelerde aşılamaların yıl sonuna kadar biteceğini düşündüğünü ifade etti. Alman TV kanalına konuşan Gates, “Dünyanın geri kalanı için büyük cömertlik gerekecek. Bunu başarırsak 2022'ye kadar tüm dünya aşılanma tamamlanmış olur” dedi.

‘Bill Gates insanlara çip takmak istiyor’ iddiaları

Gates, röportajında kendisiyle ilgili koronavirüse ilişkin komplo teorilerine de yanıt verdi. İnsanlara çip takarak onları gözetim altında tutmak istediğine ilişkin iddialara yanıy veren Bill Gates, aşılar ile mikroçipler arasındaki bağlantıyı hiç anlamadığını söyledi. “Bazı iddialar denli saçma ki, kendimize ‘Buna yanıt vermek zorunda mıyım’ diye sormamız lazım” açıklaması yaptı.

Gates buna ek olarak, koronavirüs salgınına verdiği destekle birlikte servetinin her sene küçüldüğünü de ifade etti.