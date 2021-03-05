Koronavirüsten ölen annesinin tabutunu 10 gün evde tuttu!

İtalya'nın Palermo şehrinde koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin toprağa verildiği mezarlık dolup taştı. Alınan bilgiye göre, söz konusu mezarlıkta yer sıkıntısı yaşanıyor. Palermo şehrinde ikamet eden Giusy La Mantia isimli bir kadının annesi 19 Şubat 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"Cenazeyi evde bekletmem istendi"

Söz konusu kadın, mezarlık yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve mezarlıkta yer sıkıntısı yaşandığı için kendisinden annesinin cenazesini evde bekletmesinin istendiğini söyledi.

"Maksimum 2 gün süreceğini zannettim"

Giusy La Mantia, cenazeyi maksimum 2 gün evde tutacağını zannettiğini ancak 10 gündür cenazeyi evde bekletmek zorunda kaldığını belirtti.

"Mezarlıklarda hiç yer kalmadı"

Ailesi tarafından diğer mezarlıklara yönelik depolama gibi farklı çözümler sunulduğunu aktaran kadın, acil durum sebebiyle bunun imkânsız olduğuna ilişkin yanıt aldıklarını söyledi. Giusy La Mantia, mezarlıklarda hiç yer kalmadığına dikkat çekerek, Palermo şehrinde insanların haysiyetiyle ölmelerine müsaade edilmediğini ifade etti.

Koronavirüs Palermo'yu ararken, söz konusu şehrin mezarlık deposunda aylardır bekletilen yüzlerce tabut olduğu tespit edildi.

Aynı mezarlıklar tekrar kullanılabilir

Palermo şehrinde aynı mezarların 20-25 sene sonra tekrar kullanılabileceği konuşulmaya başlandı. Palermo Belediye Başkanı Orlando, şehirde bulunan mezarlıklardaki yer sıkıntısı çözüme kavuşturmak üzere harekete geçti. Mezarlıklarda yer açılması için eski tabutların kaldırılmasına karar veren Orlando, 25 sene önce veya daha önce gömülen tabutların mezarlardan çıkarılacağını ve ölü kemiklerinin farklı bir yere konulacağını söyledi. Ölü kemiklerinin isteğe bağlı olarak saklanabildiği veya yakılabildiği biliniyor.

İtalya'da koronavirüs tablosu

İtalya'da son bir günde 339 bin 625 koronavirüs testi uygulandı. Söz konusu ülkede son bir günde 22 bin 865 vaka tespit edilirken, 13 bin 488 kişi iyileşti. Koronavirüs kaynaklı 339 can kaybı gerçekleşti. İtalya'da böylece aktif koronavirüs vaka sayısı 446 bin 439'a çıktı. Yoğun bakım servislerinde tedavi altında olan hasta sayısı ise 2 bin 475 oldu.

İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 999 bin 119 vaka kayıtlara geçerken, 2 milyon 453 bin 706 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 98 bin 974 can kaybı gerçekleşti.