Koronavirüste son durum: Vaka sayısı yine 7 bini geçti!

Türkiye'de günlük koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkemizde son bir günde yapılan test sayısı 180 bin 303 olarak açıklandı.

Türkiye'de son bir günde 7 bin 103 vaka tespit edilirken, 8 bin 108 kişi iyileşti. Ülkemizde son bir günde 134 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

"Vaka sayıları endişelendiriyor"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de alınan önlemlere ve getirilen yasaklara riayet edilmesi sonucu vaka sayılarının ciddi derecede gerilediğini ifade etti. Koca, ülkemizde son dönemde günlük vaka sayılarının 5 bin-7 bin arasında olduğuna dikkat çekerek, söz konusu sayıların endişelendirici boyutta olduğunu kaydetti. Koca, vatandaşlara kalabalık ortamlardan kaçınmaları için çağrıda bulunarak, fiziki mesafe ve maske önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de şu ana kadar 2 milyon 442 bin 350 vaka kayıtlara geçti. Ülkemizde şimdiye dek 25 bin 344 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldı?

Türkiye'de koronavirüse karşı başlatılan aşılama kampanyası sürüyor. Sağlık personelinin aşılanmasıyla başlayan süreç, 90 yaş üstü vatandaşlar ile huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşlarla devam etti. Daha sonra 85 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılamaya geçildi. Son olarak da 80 yaş ve üstü vatandaşlara aşı uygulanmaya başlandı. Türkiye'ye son olarak Çin'den 6.5 milyon doz aşı geldi. İkinci sevkiyat dâhilinde 3.5 milyon doz aşı daha ülkemize teslim edilecek.

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 409 binden fazla kişiye aşı uygulandı. İstanbul, 253 bin 668 kişiyle ilk sırada yer alırken, Ankara 140 bin 531 kişiyle ikinci sıraya yerleşti. İzmir ise 87 bin 544 kişiyle üçüncü sırada.

Yasaklar devam ediyor

Türkiye'de koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için başlatılan sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. Restoran, kafe, sinema salonu, lokanta ve kahvehane gibi işletmeler ise hala kapalı. Restoran ve kafeler yalnızca paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet veriyorlar. Ülkemizde tüm alanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Belirli alanlarda sigara içmek de hala yasak. AVM'lere de sadece HES kodu ile giriş yapılabiliyor. Önlemler sayesinde vaka sayıları düşse de bir gün içerisinde 7 binden fazla vakanın tespit edilmesi riskin hala sürdüğünü gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 20:28