Koronavirüse karşı anüs testi yapılan kişiler yürüyemedi!

Çin'de koronavirüse karşı yeni bir test uygulaması başlatıldı. O uygulamanın adı anüs testi... Çin'de anüs testi ilk olarak ülke dışından gelen kişiler ile zorunlu olarak otellerde karantina altında bulunan kişilere yapılmaya başlanmıştı. Fakat bu uygulama daha sonra koronavirüs bakımından riskli olan yerlerde de yapılmaya başlandı.

Çin'in başkenti Pekin'den gelen görüntüler ise şaşkınlığa uğrattı. Başkentin güneyinde yer alan Daxing semtinde boğaz ve burundan sürüntü testlerine ek olarak öğrencilere ve öğretmenlere anüs testi uygulandı. Anüs testi yapılan öğretmenlerin ve öğrencilerin yürümekte güçlük çektikleri fark edildi.

Anüs testi tepki çekti

Çin'de yaşayan birçok kişi, anüs testi ile insanların utandırıldığını ve aşağılandığını düşünüyor. Sosyal medya platformlarında tepki çeken uygulama doktorlar tarafından etkili bulunuyor.

"Mutasyonlu koronavirüs daha kolay saptanıyor"

Li Tongzeng isimli Çinli doktor, anüs testinin daha faydalı olduğunu iddia etti. Koronavirüsün solunum yollarına kıyasla anüste daha uzun süre tutunabildiğine ve bunun araştırmalarla da ispatlandığına dikkat çeken Çinli doktor, söz konusu test sayesinde mutasyonlu koronavirüsün daha kolay bir şekilde saptanabildiğini ifade etti.

Tam tersini savunan doktorlar da var

Vuhan Üniversitesi'nden Yang Zhangiu, koronavirüsün sindirim organlarından değil solunum organlarından bulaştığını belirterek, burundan numune alınarak test yapılmasının daha güvenilir olduğunu ifade etti. Önceden hasta dışkılarında koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Çinli doktor, yine de koronavirüsün sindirim sistemiyle bulaştığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunamadığını aktardı.

Koronavirüs sürecinde sıkı tedbirlere başvurulmuştu

Çinli yetkililer, koronavirüsün büyük bir sıkıntı yaratacağını fark ederek sıkı tedbirlere başvurmayı tercih etmişti. Vuhan şehri, 25 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan yeni yıl etkinliklerinden önce hayalet şehir olmuştu. Vuhan şehrinde 11 milyon insana yönelik sıkı karantina önlemlerine başvurulmuştu. Yetkililerin bütün evlere tek tek giderek insanları kontrol ettiği ve ateş ölçümü yaptığı öğrenilmişti. Koronavirüs şüphesi olan insanların evlerinin işaretlendiği ve koruyucu giysiler giyen güvenlik güçlerinin söz konusu evlere giderek denetim yaptıkları görülmüştü. İnsanlar bu duruma isyan etmişler, güvenlik güçlerini "gardiyan" olarak nitelendirmişlerdi. Vuhan'da hızlıca maske ve sosyal mesafe kuralları getirilmişti. Hastanelerin üstündeki baskının artış göstermesi nedeniyle sadece birkaç gün içerisinde sahra hastaneleri inşa edilmişti.

Vuhan'da alınan tedbirler daha sonra Çin genelinde uygulanmaya başlamıştı. Pekin ve Şangay gibi şehirlerde toplu test ve karantina uygulamaları hayata geçirilmişti. Çin'e girişlerde sert önlemler alınmış ve yoğun denetimler yapılmıştı.

Çin'de koronavirüs bilançosu

Çin tarafından uygulanan tedbirler "aşırı sıkı" olarak değerlendirilse de vakalara ve ölümlere ilişkin veriler bu tedbirlerin işe yaradığını gösterdi.

Çin'de son bir günde 52 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı. Ülkede şu ana kadar 89 bin 430 kişi koronavirüsle enfekte oldu. Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4 bin 636 ölüm gerçekleşti. Çin tarafından duyurulan veriler semptom göstermeyen kişileri kapsamıyordu. Bu nedenle vakalara ilişkin veriler güvenilir bulunmuyordu.