Koronavirüse aldırmadan eğlendiler! 76 bin liralık ceza kesildi

Popüler turizm merkezi olan Uludağ'a yerli ve yabancı turistler, hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağından muaf oldu. Söz konusu turizm merkezinde turistlerin gündüz saatlerinde kayak yaptıkları, gece saatlerinde ise eğlendikleri görüldü. Kalabalık ortamlarda eğlenen turistlerin maske takmadıkları ve fiziki mesafe kuralına riayet etmedikleri fark edildi. Uludağ'da ortaya çıkan görüntülere birçok sosyal medya kullanıcısı sert bir şekilde tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, koronavirüs önlemlerine herkesin eşit şekilde riayet etmesi gerektiğini dile getirdiler.

Ne maske ne mesafe...

Uludağ'da bulunan bir otelde konaklayan 10 kişiye ait görüntüler ise tepkilerin dozunu artırdı. Koronavirüs yokmuşçasına eğlenen kişilerin maske takmadıkları ve fiziki mesafeye dikkat etmeden bir arada bulundukları görüldü. Bunun üzerine hem otelin işletmecisine hem de önlemlere riayet etmeyen müşterilere ceza kesildi. Polis ekipleri tarafından 76 bin 380 liralık ceza kesildiği öğrenildi.

Kış turizm merkezlerinde sokağa çıkma yasağı yok!

Türkiye'de koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta sonları bu yasak kesintisiz bir şekilde yani Cuma günü saat 21.00'dan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar geçerli oluyor. Sokağa çıkma yasağını delen kişilere 3 bin 150 liralık ceza kesiliyor. Kayak merkezlerinde bulunan oteller ise hafta sonları rezervasyon kabul edebiliyorlar. Oteller tarafından müşterilere izin kâğıdı çıkarılıyor ve sokağa çıkma yasağı söz konusu kişiler için geçerli olmuyor. Müşteriler, kendilerine verilen izin kağıtlarıyla birlikte kayak pistlerini kolay bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu durum, diğer vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Otel yönetimleri "Kurallara uyuyoruz" diyorlar

Otel yönetimleri ise koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, bu durumu normal karşılıyorlar. Kayak odalarının fiziki mesafeye uygun şekilde düzenlendiğini kaydeden otel yönetimleri, ekipmanlara yönelik dezenfeksiyon işlemlerinin uygulandığını, tek menü olarak hizmet sunduklarını ve akşamları saat 21.00'a kadar fiziki mesafeye riayet edilecek şekilde canlı müzik etkinliğinin düzenlendiğini ifade ediyorlar. Fakat ortaya çıkan görüntüler, otel yönetimlerinin bu açıklamalarını yalanlıyor. Türkiye genelinde maske takmayan kişilere 900 lira ceza kesiliyor. Bu nedenle otellerde maske takmadan ve fiziki mesafeye dikkat etmeden eğlenen kişilere yönelik yaptırımlar uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 13:42