Koronavirüs yasakları protesto edildi! Ülke yangın yerine döndü

Hollanda'da koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için tedbirler artırıldı. Bunun üzerine yasaklardan bunalmış durumda olan halk, Eindhoven ve Amsterdam'da söz konusu tedbirlere tepki göstermek için sokaklara akın etti. Eindhoven şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde dükkân ve mağazaların yağmalandığı fark edildi. Öte yandan, polis araçlarından biri de göstericiler tarafından yakıldı.

Göstericilere müdahale edildi

Eindhoven şehrinde güvenlik güçleri, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Amsterdam şehrinde de göstericileri dağıtmak için güvenlik güçleri tarafından aynı yöntemlere başvuruldu. Amsterdam'da güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sırasında 35 kişi gözaltına alındı.

Hollanda'da hangi önlemler alınmıştı?

Hollanda Başbakanı Rutte, 12 Ocak günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirlerinin 9 Şubat gününe kadar uzatıldığını bildirmişti. Rutte, alınan önlemlere rağmen vaka sayısının hedeflenen şekilde azalmadığına dikkat çekerek, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bir şekilde yayıldığını hatırlatmıştı. Kreşler ile ilkokulların 25 Ocak günü itibarıyla açılabileceğini kaydeden Rutte, sokağa çıkma kısıtlamalarını çok sert bir önlem olarak değerlendirmişti. Rutte, mecburi olmadıkça vatandaşların altı hafta süresince Hollanda dışına çıkılmaması gerektiğini söylemişti.

Hollanda'da 9 Şubat gününe kadar fırın, manav, kasap ve market haricindeki bütün mağazaların ve dükkânların faaliyetleri durdurulmuştu. Dövme yapan yerler, masaj salonları, kuaför ve berberlerin faaliyetlerine de son verilmişti. Halk kütüphaneleri, hayvanat bahçeleri, müzeler ve sinema salonlarının kapalı tutulacağı bildirilmişti. Otellerin faaliyetlerini sürdürecekleri ancak restoranların kapalı tutulacağı ifade edilmişti.

Faaliyetleri durdurulan iş yerlerine devlet tarafından yardım edileceği belirtilmişti. Çalışanlara işverenler tarafından uzaktan çalışma olanağının sağlanacağı kaydedilmişti. Restoran ve bar gibi mekânların sadece paket servis hizmeti sunabileceği aktarılmıştı. Cami, sinagog ve kiliselerde fiziki mesafe ve maske kuralına riayet edilmesi halinde ibadet edilebileceği duyurulmuştu.

Hollanda'da koronavirüs bilançosu

Hollanda'da şimdiye dek 948 bin 933 vaka tespit edilirken, 13 bin 540 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 13 bin 540 kişi koronavirüsten öldü.

"Sonbahara kadar herkes aşılanmış olacak"

Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, bahar aylarına kadar risk grubunda yer alan kişilerin, yaz aylarına kadar 60 yaş ve üstü vatandaşların, sonbahar aylarına kadar da Hollanda'da bulunan bütün yetişkinlerin aşılanmış olacağını söylemişti. Jonge, mutasyonlu koronavirüsün günlük tespit edilen vakalarda oldukça az bir oranı etkilediğini ifade etmiş ancak bu oranın artabileceğini kaydetmişti.