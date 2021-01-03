Koronavirüs Yaradı: Dünyanın En Zenginlerinin Serveti Dudak Uçuklatacak

Çin’in Wuhan şehrinde, 2019’un Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde on milyonlarca insanı etkileyen koronavirüs krizi milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Pandeminin en önemli etkilerinden biri de, ekonomik anlamda milyonları sarsması oldu. Kısıtlamalardan ötürü dükkanını kapatmak zorunda kalan birçok esnaf ya da işten çıkarılan milyonlarca çalışan zor duruma düştü. Peki pandemi dünyanın en zenginlerini nasıl etkiledi?

Dünyadaki ilk 500 kişinin serveti katlandı!

Görünen o ki koronavirüs krizi, multi milyarderleri çok fazla etkilemedi. Etkilememekle kalmayıp, servetlerinin katlanmasına neden oldu. Araştırmalara göre dünyanın en zengin 500 insanının serveti, 2020 başında yaklaşık 5,8 trilyon dolardı. 2020 sonunda ise bu rakam 7,6 trilyon dolar oldu. Yani küresel ekonomik sorunlara rağmen dünyanın en zenginleri, servetini 1,8 trilyon dolar artırdı.

8 yıldır görülen en yüksek artış

Bloomberg Milyarderler Endeksi raporunda bu artış, dünyanın en zengin insanlarının son 8 yıl içinde servetlerindeki en ciddi artış oldu. Bu yıl dünyanın en zenginleri, servetini yüzde 31 oranında artırdı.

Milyarderler endeksinde, servetini en çok artıran isimler arasında Amazon’un kurucusu ve aynı zamanda dünyanın en zengini olan Jeff Bezos ile, Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk yer aldı. Bezos ve Musk, son 1 yılda servetine 217 milyar dolar eklemeyi başardı.