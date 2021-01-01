Koronavirüs'ün Ne Zaman Biteceğine İlişkin Uzmanından Tahmin!

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında aniden fenalaşan ve koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamaları ile gündemde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının bitiş tarihi ile ilgili sorulan soruya cevap verdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs ile ilgili şu sözleri sarf etti, Şimdiye kadar olan pandemiler hep virüsün mutasyonu ile bitmiş. Belki bu sefer pandemi mutasyon ile değil aşı sayesinde 2 veya 2,5 yılda biteceğini ümit ettiğini söyledi.

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın mide kanaması rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi. Tedavi gördüğü hastaneden bugün itibari ile taburcu olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmaları ile ilgili görüşlerini aktardı.

Pandeminin hangi tarihlerde sona ereceğine ilişkin soruya cevap veren Ceyhan şu sözleri sarf etti, Şimdiye kadar olan pandemilerin tarihine bakarak şunları söyleyebileceğini iletti, 2 yıldan daha fazla süren bir pandeminin olmadığına, ama bu demek olmuyor ki bu koronavirüs pandemi, 2 yıldan fazla sürmeyecek. Çünkü bütün pandemilerinin birbirinden etkeni farklı ve yayılma hızlarının farklı olduğuna, birbirinden farklı olaylar olduğuna dile getirdi. Şimdiye kadar ise bizim gözlemlediğimiz aşı ile bitmiş bir pandemi de yok zaten. Pandemiler hep virüsün mutasyon geçirmesi ile bitmiş. İlk kez mutasyon aşı çalışmalarının önemine dikkat çeken Ceyhan şu sözleri sarf etti, İnsanların bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyor ama pandemi de bir aşının geliştirilmesi ve bütün vatandaşlara uygulanması inanılmaz bir olay. Geçirdiğimiz pandemilerden hiçbirinde başarılamadı bu. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarında da 60 yıldır biz koronavirüs ile yaşıyoruz henüz başarılamamış bir şey. Buna olumsuz yönden bakanlar da var. Pandemi aşılarının koşulu zaten en hızlı sürede geliştirilmesidir. Yoksa 5 sene sonra geliştirirseniz bir işinize yaramayacaktır. Bu yüzden belki bu sefer mutasyonla değil de aşı sayesinde 2 belki 2,5 yıl biteceğine dair ümit ediyorum, şeklinde ifadelere yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 00:38