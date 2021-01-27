Uzun bir süredir dünyayı saran koronavirüs hastalığının, her insan ve her bünyede farklı etkisi ve belirtisi olduğu bilinmekte. Madrid'de bir grup doktorun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde koronavirüsün 4 farklı belirtisini daha olabileceği konusunda açıklamalar yaptılar. Son yapılan araştırmalara göre koronavirüsün tat kaybı ile bağlantılı olmak üzere dilde büyüme, dil üzerinde yara oluşması, avuç içlerinde ve ayak altlarında yanma hissi ve avuç ve ayak altlarında soyulma gibi yeni belirtileri olduğu ifade edildi. Bu belirtiler şimdiye kadar duyulmamış ve kimse tarafından fark edilmemiş belirtilerdi.

Madrid'de Üniversitesi Hastanesi Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorlardan oluşan bir ekibin yaptığı açıklamada koronavirüsün belirtilerini ayak tabanlarında ve avuç içlerinde aynı zamanda dilde de görülebileceği açıklandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Nisan 2020 tarihinde fuar balonla kurulan Sahra Hastanesi tedavi gören hastalar üzerinde araştırmalar yapıldı, bu araştırmalarda at kaybı İle bağlantılı olarak dille büyüme dil üzerinde yara ve pürüzlerin olması koronavirüs belirtilerinden biri olduğuna bu ay açıklama yapıldı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi ya 2 lira olan koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktığı konusunda ortaya iddialar atıldı.

Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissinin olması aynı zamanda bu alanda soyulma ve kızarıkların oluştuğu küçük lekelerDe koronavirüs belirtisi olabileceğine dair açıklamalar yapıldı.

Koronavirüsün yaygın olarak hastalarda görülen yan etkileri, ateş, üşüme, öksürük, nefes darlığı ya da nefes almakta güçlük çekmek, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı, ciltte döküntü ya da el ayak ve ayak parmaklarında renk farklılaşması, ciltte kızarıklık, yorgunluk, halsizlik, koronavirüsün şimdiye kadar hastaların sık bir şekilde yaşadığı Bu şikayetler neticesinde hastaneleri başvurduğu bilinmektedir.