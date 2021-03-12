Koronavirüs şehirlerin havasını temizledi!

Çok sayıda ülke koronavirüs sürecinde karantina altına alındı. Böylece karbonmonoksit oranının da ciddi derecede azaldığı görüldü. Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Göknur Şişman Aydın, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde hayata geçirilen önlemlerin şehirlerin hava kalitesini pozitif yönde etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, hava kirliliğinin dünyadaki en kritik çevre problemlerinden biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Aydın, söz konusu kirliliğin insan sağlığı üzerinde kötü bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

"Yunus sürüleri görülüyor"

Koronavirüs sürecinde alınan tedbirlerin deniz kirliliği ile hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olacağının tahmin edildiğini aktaran Doç. Dr. Aydın, elde edilen verilerin söz konusu tahmini tasdik ettiğini söyledi. Doç. Dr. Aydın, artık körfezlerde yunus sürüleriyle karşılaşıldığını belirterek, su kirliliğinde de ciddi düzeyde bir iyileşmenin başladığını dile getirdi.

"Ekosistem rahatladı"

Hava kirliliğindeki iyileşmenin de rahatlıkla görülebildiğini aktaran Doç. Dr. Aydın, tedbirlerin hayata geçirildiği süreçte kentlere araç-giriş çıkışlarının durdurulması, uçuşların askıya alınması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi tedbirlerin hava kirliliği konusunda pozitif bir etkiye sahip olduğunu ve böylece ekosistemin de rahatladığını söyledi.

"Sanayi durunca hava kirliliği azaldı"

Doç. Dr. Aydın, koronavirüsün ilk başlarında Avrupa'da sanayide durgunluk yaşanması ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonucu hava kirliliğinin azaldığını belirterek, Türkiye'de de aynı durumun yaşandığını dile getirdi. Türkiye'de 2020 senesinin ilk yarısında partikül madde, azotoksit ve kükürt dioksitte iyileşme görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Aydın, hava kirliliğinin nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 şehirde koronavirüs öncesi döneme göre azaldığını ifade etti.

Hangi şehirlerde hava kalitesi iyileşti?

Doç. Dr. Aydın, Zonguldak, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta 2020 senesinin ilk yarısında kömürlü termik santrallerin faaliyetlerine son verilmesi ve Mart ayında koronavirüs sonucu trafiğin azalmasıyla hava kalitesinde iyileşme görüldüğünü söyledi. Bursa, Adana, İzmir, Ankara ve İstanbul'da da hava kalitesinin iyileştiğini aktaran Doç. Dr. Aydın, Türkiye'de 2020 senesinin Mart ayından itibaren koronavirüs sebebiyle hayata geçirilen karantina tedbirlerinin hava kirliliğini azalttığını ifade etti. Doç. Dr. Aydın, uzaktan eğitim ve evden çalışma uygulamalarının da bu konuda etkiye sahip olduğunu söyledi.

"Fosil yakıt tüketimi azaldı"

Trafik yoğunluğunun azalmasıyla fosil yakıt tüketiminin de azaldığını belirten Doç. Dr. Aydın, İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Adana gibi şehirlerde 2020 senesinin ilk yarısında azot dioksit düzeyinin azaldığını dile getirdi. Doç. Dr. Aydın, söz konusu şehirlerde partikül madde oranının geçmiş senelere göre azaldığına dikkat çekerek, Manisa örneğini verdi. Söz konusu şehirde koronavirüs sürecinde partikül madde oranının yüzde 16,7 azaldığını kaydeden Doç. Dr. Aydın, burada kükürt dioksit oranının ise yüzde 36,8 azaldığını ifade etti. Doç. Dr. Aydın, Düzce'de ise koronavirüs sürecinde partikül madde oranının yüzde 16,1 azaldığını belirterek, burada karbon monoksit oranının yüzde 58,2, azot oksit oranının yüzde 64,7, azot dioksit oranının ise yüzde 48,6 azaldığını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:41