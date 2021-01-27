Koronavirüs önlemlerine tepki büyüdü: 150'den fazla kişi gözaltında!

Bazı ülkelerde koronavirüsü kontrol altında tutmak için getirilen kısıtlamalar vatandaşların tepkisine neden oluyor. O ülkelerden biri de Hollanda. Söz konusu ülkede koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen eylemler şiddetini iyice artırdı. Rotterdam şehrinde eylemler nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi. Acil durum ilanına rağmen protestocular sokaklardan çekilmedi. Bu nedenle polis ekipleri göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahalede bulundu. Protestolar sırasında 150'yi aşkın protestocunun gözaltına alındığı ifade edildi. Rotterdam şehrinde eylemciler tarafından akıllı telefon mağazasının yağmalandığı görüldü.

Yağmaladılar

Hollanda'nı Den Bosch şehrinde de eylemciler tarafından dükkânlar yağmalandı. Söz konusu şehirde bir aracın öfkeli protestocular tarafından ters çevrildiği fark edildi. Haarlem şehrinde de eylemciler tarafından barikat kurulduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Hollanda'da protestoların çıkış noktası ne olmuştu?

Hollanda'da koronavirüsü kontrol altında tutmak için alınan önlemler 9 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Söz konusu ülkede saat 21.00 ile saat 04.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sokağa çıkma yasağını delen kişilere 95 Euro'luk para cezası kesilmesine yönelik karar alınmıştı. Hollanda Başbakanı Rutte, kısıtlamalara rağmen vaka sayılarının beklenen düzeyde gerilemediğini belirtmişti. Mutasyonlu koronavirüsün çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Rutte, 12 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, 6 hafta boyunca zorunlu haller haricinde ülke dışına seyahat edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Hollanda'da 2020 senesinin Ekim ayından beri kapalı olan restoran ve barların bir süre daha kapalı tutulacağı belirtilmişti. Restoran ve barların yalnızca paket servis yapmalarına karar verilmişti. Söz konusu ülkede marketler, kasaplar, manavlar ve fırınların dışında kalan tüm işletmelerin 9 Şubat 2021 tarihine kadar kapalı olacağı duyurulmuştu. Berberler, kuaförler, masaj salonları ve dövmecilerin faaliyetlerine de önlem amaçlı son verilmişti. Sinema salonları, müzeler, hayvanat bahçeleri ve halk kütüphanelerinin faaliyetleri de durdurulmuştu. Otellerin açık olacağı ama restoranların faaliyet göstermeyeceği ifade edilmişti.

Okullar kapatılmıştı

Hollanda'da bulunan okullar da Aralık 2020'de kapatılmıştı. Kilise, cami ve sinagog gibi ibadethanelerde önlemlere dikkat edilmesi durumunda ibadet edilebileceği belirtilmişti. Koronavirüs sürecinde kapatılan işletmelere devlet tarafından destek sağlanacağı kaydedilmişti. Çalışanların mümkün olduğunca evden çalışma sistemine geçmeleri istenmişti. Öte yandan, mutasyonlu koronavirüs sebebiyle Güney Amerika, Güney Afrika ve İngiltere ile uçuşlar durdurulmuştu.

Hollanda'da koronavirüs bilançosu

Hollanda'da şimdiye dek 956 bin 867 vaka tespit edilirken, 13 bin 665 kişi koronavirüsten öldü. Hollanda'da bahar dönemine kadar risk gruplarında bulunan herkesin aşılanmış olacağı duyurulmuştu. Yaz dönemine kadar 60 yaş ve üstü kişilerin, sonbahar dönemine kadar da ülkedeki tüm yetişkinlerin aşılanmış olacağı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 11:02