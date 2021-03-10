Koronavirüs kadına yönelik şiddeti artırdı!

Dünya genelinde kadına yönelik şiddette artış var. BM (Birleşmiş Milletler) ve DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından konuya ilişkin bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda, 2000-2018 yılları arasındaki veriler ele alındı. Böylece kadına yönelik şiddet konusunda şu ana kadar yapılan en kapsamlı araştırmanın verileri paylaşıldı.

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Ghebreyesus, söz konusu raporda 158 ülkeden insanlara ilişkin verilere yer verildiğini söyledi. Ghebreyesus, 15 yaş ve üstü kadınlara ilişkin verilerin kullanıldığı rapora göre her 3 kadından 1'inin cinsel şiddete uğradığını ifade etti. Söz konusu oran, 736 milyona yakın kadına tekabül ediyor. Bu kadınların ya partnerleri tarafından ya da partnerleri olmayan birileri tarafından cinsel şiddete uğradığı öğrenildi.

"Koronavirüs sebebiyle arttı"

Ghebreyesus, koronavirüs sürecinde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çekti. Kadına yönelik şiddetin bütün kültürlerde ve ülkelerde endemik olduğunu belirten Ghebreyesus, bu durumundan milyonlarca kadın ile ailelerinin etkilendiğini söyledi. Söz konusu raporda, 641 milyon kadının yakın partneri tarafından şiddete uğradığı belirtilerek, dünya genelinde kadına yönelik şiddetin en belirgin halinin bu olduğuna dikkat çekildi.

Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Okyanusya bölgelerinde 15-49 yaş arası kadınlara yönelik yakın partner şiddetinin belirgin olduğu ifade edildi. Bu bölgelerde söz konusu şiddet oranının yüzde 33-yüzde 51 arasında değişiklik gösterdiği bildirildi.

Hangi bölgelerde kadına yönelik şiddet daha az?

Yakın partner şiddetinin en az olduğu bölgelerden birisi Avrupa. Burada şiddet oranı yüzde 16-23 arasında değişiklik gösteriyor. Diğer bölgeler ise yüzde 20 şiddet oranına sahip olan Doğu Asya ve yüzde 18 şiddet oranına sahip olan Orta Asya oldu.

"Ayrımcı cinsiyet normları değiştirilmeli"

Ghebreyesus, sosyal ve ekonomik yaşamda eşitsizlikleri değerlendirilmesi, kadınların eğitim ve iş hayatına katılımının sağlanması, ayrımcı özelliklere sahip olan kurumların ve cinsiyet normlarının değişim sürecine girmesiyle kadına yönelik şiddetin önüne geçilebileceğini dile getirdi. Kadına yönelik şiddeti engelleyebilmek için ülkelere kanunlarını düzenlemeleri için çağrıda bulunan Ghebreyesus, bu konuda gerekli eğitimlerin verilmesini ve verilerin kullanıldığı bir rapor hazırlanmasını talep etti.