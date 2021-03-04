Koronavirüs hastası taziyeye katıldı! 40 kişiye virüs bulaştırdı

Trabzon, koronavirüs riski bakımından kırmızı kategoride yer alıyor. Söz konusu şehre bağlı Taşönü Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Adem Çebi trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Adem Çebi için düzenlenen cenaze törenine katılım gösteren bir koronavirüs hastası, hem söz konusu törende hem de taziye ziyareti sırasında 22 kişinin enfekte olmasına yol açmıştı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, koronavirüsle enfekte olan kişi sayısının 40'a çıktığını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Usta, "Trabzon'da taziyelerin telefonla yapılması gerektiğini" belirten bir etikete yer verdi. Usta, vatandaşlara koronavirüse karşı önlemlere dikkat etmeleri için uyarı yaptı.

Usta, Trabzon'da bir vatandaşın hayatını kaybetmesi üzerine cenaze törenine 100'e yakın kişinin katılım gösterdiğini belirterek, söz konusu cenaze töreni ve taziye ziyaretinden bir hafta sonra toplam 40 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.

Usta, aynı olayların yaşanmaması ve koronavirüsle mücadelede başarı gösterilmesi için şehirde taziyelerin telefonla yapılması gerektiğini kaydetti.

Trabzon'da vaka durumu

Sağlık Bakanı Koca tarafından 20-26 Şubat 2021'e ilişkin paylaşılan risk haritasına göre, Trabzon'da her 100 bin kişide 239,52 vaka tespit edildi. Böylece Trabzon, çok yüksek riskli şehirlerin yer aldığı kırmızı kategoriye girdi.

Kırmızı kategoride yer alan şehirlerde normalleşme nasıl olacak?

Kırmızı kategoride yer alan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı Pazar günleri devam edecek. Tüm Türkiye'de olduğu gibi söz konusu şehirlerde de hafta içi her akşam uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek. 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçecek. Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek. Lise öğrencileri sadece yüz yüze sınava girecek. Kafe, restoran, lokanta, pastane, tatlıcı ve çay bahçesi gibi işletmeler kapalı olacak. Yüzme havuzu ve halı saha gibi yerler kapalı olacak.

Kamu kuruluşları normal düzene geçecek. Nikâh ve nikâh merasimi biçimindeki düğünler, maksimum 50 kişilik kapasiteyle gerçekleştirilecek. Söz konusu düğünler en fazla 1 saat sürecek. Genel kurullar yasak olacak.

Kırmızı kategoride hangi şehirler var?

Kırmızı kategoride yer alan şehirler; Trabzon, Tokat, Sinop, Samsun, Sakarya, Rize, Osmaniye, Ordu, Konya, Gümüşhane, Giresun, Edirne, Burdur, Balıkesir, Amasya, Aksaray ve Adıyaman.