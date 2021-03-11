Koronavirüs Geçirip İyileşenlerde MIS-A Sendromu Görülebiliyor! İşte Belirtiler

Korona virüs pozitif vaka olduğu anlaşılan bazı çocuklarda bir süre sonra ortaya çıkan ve gizemli hastalık olan MIS-A geçirilebiliyordu. Şimdilerde ise yetişkinlerde de benzer bir versiyonun olduğu anlaşıldı. Bugünlerde yetişkinlerde görülen sendromun nadir olarak ortaya çıktığı açıklansa da bilim kuralı üyesi Yavuz, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz, ilk olarak çocuklarda görülmeye başlanan ancak şimdilerde de yetişkinler tarafından belirti gösteren hastalık hakkında konuştu ve çok yaygın olmadığını belirtti. Virüs geçirip iyileşen yetişkinlerde birkaç ay sonra ortaya çıkabilen MIS-A ile birlikte halsizlik, yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü ve ishal belirtilerinin ortaya çıktığını açıklandı. Bilim kurulu üyesi Yavuz, bu belirtiler görüldüğü takdirde bir doktora başvurulması gerektiği hakkında uyarı yaptı.

Korona virüs geçiren çocuklar, bir süre sonra MIS-A sendromu geçirebiliyor idi. Bu olay ilk kez İngiltere'de görülmüştü. Son olarak ise bu durumun bir benzerinin yetişkinlerde de görülebileceği anlaşıldı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, bu durumun yetişkinlerde çok nadiren görülebildiğini açıklık getirdi. Bununla birlikte covid-19 geçirip iyileşen yetişkin hastalarda birkaç ay sonra yüksek ateş, tansiyon düşüklüğü ve halsizlik olarak kendini gösterebilen hastalığın vücutta birçok yeri etkisi altına alabildiği ifade edildi. Bu günlerde nadir olarak görülse de zamanında tedavi edilmeyen hastalık bir süre sonra ağırlaşabilmekte. Bu sebeple doktora başvurulması şiddetle tavsiye edildi. Bunun yanı sıra sendromun bilinmesinde de fayda olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi, durumun yaşanması için hastalığın ağır ya da hafif geçirilmesinin bir fark yaratmadığını açıkladı.

Genel olarak çok yaşlılarda kendini göstermeyen bu hastalık, daha genç yaş grubunda ortaya çıkabiliyor. Covid- 19 geçirip iyileşmiş hastalarda görülebilmekte olan hastalığın seyri hafif olarak geçirilmiş olsa da, iyileştikten birkaç ay sonra yüksek ateş, halsizlik ve ishal belirtileri olarak karşımıza çıkabiliyor. Sindirim sistemini de etkilediği öğrenilen bu hastalık, bazı hastalarda da kalbi etkileyebilmektedir.