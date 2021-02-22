Koronavirüs Evlilikleri Etkiledi: ‘Aldatanların Yakalanma Riski Arttı, Ayrılıklar Yaşandı…’

Koronavirüs hayatın hemen her alanında etkilerini gösteriyor. Bunlardan biri de sosyal yaşantı ve evlilikler. Kovid-19 salgını ile birlikte evli çiftler, kısıtlamaların ve evden çalışma modelinin etkisiyle geçmişte olmadığı kadar birlikte vakit geçiriyor. Bu durum bazı evliliklerde iyi sonuçlar ortaya çıkarsa da, bazı evliliklerde sorunlar arttı. Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre, evlilik danışmanı Sim Korçan, kendisine gelerek “Evde sürekli tartışıyoruz, boşansak daha mı iyi” diyenlerin sayısında artış olduğunu belirtti.

18 yıllık evliliği pandemiyle kötüye gitti: ‘Konuşmama kararı aldık’

Ankara’da yaşayan 18 yıllık evli S.E., koronavirüs sürecinde evliliğinin kötüye gittiğini belirterek, “Yıllardır belli bir düzenimiz vardı. Çocuklar okulda, eşim işteydi. Bu süreçte hepimiz evdeyiz. Çocuklarla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak eşimle bir arada kaldığımızda sürekli nedensiz yere tartıştığımızı fark ettik. Aynı evin içinde olmamıza rağmen, birbirimizi yıpratmamak adına bir süreliğine, iletişimi tamamen kestik. Konuşmama kararı aldık. Şimdilik böyle daha iyiyiz.” dedi.

Boşansak daha mı iyi?

“Evde kaldığımız sürece streslerimizi çok doğru bir şekilde yönetemediğimizi düşünüyorum. Böyle olunca da, sinirimizi, öfkemizi, kendi iç dünyamızdaki çatışmalarımızı ilişkilerimizden çıkarmaya başladık. Aslında bunlar özgün alanlarımıza saygı duyarak, karşınızdakinin ne hissettiğini düşünerek hareket etseydik ilişkiden daha az zararlı çıkardık. Ancak bu çok zor. Yüzyıllardır ilk defa insanlar böyle bir şeyle karşı karşıya kaldı. Normalde bizler günlük hayatlarımızda stresi bir şekilde iş hayatımızda ya da sosyal hayatımızda çıkartıyoruz ve stres azalıyor. Ancak evde olunca tüm negatif düşünceler aklımıza geliyor. Bu da bireyleri daha gergin yapıyor. Bireylerin yaşadığı en büyük sorunsa iletişimsizlik. Bireyler bu süreçte kendilerini doğru ifade edemiyor.”

Aldatanların yakalanma riski yükseldi

Aile ve evlilik danışmanı Sim Korçan, evde sürekli tartıştığını belirterek, boşansak daha mı iyi sorusunu soranlarla ilgili şunları söyledi:

Avukat Altın Mirmir ise konuya başka bir açıdan yaklaşarak, “Bu şiddetin başlıca nedeni de ekonomik. Bu süreçte de herkes evde. Eşler işlerini evden yürütüyor. Bu durum herkesin ruh halini de bozmuş durumda. İster istemez işler daraldı, ekonomik sorunların her geçen gün artıyor. İnsanlar dışarıya çıkamıyor kimseyle konuşamıyor. Sürekli aynı evin içinde olmaları da birbirlerine karşı olan tahammüllerini ortadan kaldırdı. Güzel paylaşımlar bitti yerini zorunlu paylaşımlar aldı. Ne kadar stres altındaysanız bunu en yakınındakine yansıtıyorsunuz. Bu birlikte yaşadığı eş oluyor. Bizim işlerimiz en çok uzun tatillerden sonra artıyordu. 10-15 günlük bir tatillerden sonra çiftler, birbirlerini gerçekten tanıyorlar. Şunu diyebiliyorlar, ‘Benim evli kişi bu mu?’ Beraber olduklarında sorunlar artıyor. Pandemi süreci bunların ortaya çıkmasına neden oldu. Ayrıca pandemi sürecinde online aldatmalar da arttı. Aldatanların da yakalanma riski yükseldi. Bu da beraberinde ayrılıkları getiriyor.” dedi.