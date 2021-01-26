Koronavirüs çatışmaları sürüyor! Yetkililerden "iç savaş" uyarısı

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamalarına tepki gösteren halk sokaklara döküldü. Ülkenin bazı yerlerinde barışçıl gösteriler şiddet eylemleri haline geldi. Koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Den Bosch şehrinde protestocular tarafından dükkânların yağmalandığı görüldü. Ayrıca, bir aracın da ters çevrildiği fark edildi. Kısıtlamalara karşı gösterilerin sürdüğü Haarlem'de protestocular tarafından barikatlar kuruldu.

Kur'an yakmak istediler

Eindhoven şehrinde Pegida üyeleri tarafından gösteri esnasında Kur'an yakılması planlandı. Fakat söz konusu gösterinin gerçekleşmesine müsaade edilmedi. Koronavirüs tedbirlerine karşı olan bir grup da Pegida üyelerinin yanında yer aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarına tepki gösteren kişiler, Eindhoven merkezinde bir araya geldi. Güvenlik güçleri, göstericilerin dağılmasını sağlamak için göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullandı. Bunun üzerine TOMA'nın lastiğini patlattıkları görülen protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Her şeyi yakıp yıktılar

Protestocular, tren istasyonunun çevresinde bulunan araçları ve bisikletleri yaktılar. Eylemciler tarafından güvenlik kameraları da hasara uğratıldı. Şiddet eylemlerine dönüşen gösteri sırasında kaldırım taşlarının söküldüğü ve güvenlik güçlerine fırlatıldığı görüldü. Polis atının havai fişekten korkması sonucu üzerinde bulunan memuru yere fırlattığı ve söz konusu memurun yaralandığı bildirildi.

Acil durum ilan edildi

Gösterilerin sürmesi üzerine Eindhoven şehrinde acil durum ilan edildi. Söz konusu şehirde hem otobüs seferleri hem de tren seferleri askıya alındı. Olaylara ilişkin açıklamada bulunan Eindhoven Belediye Başkanı Joritsma, olayların bu şekilde sürmesi halinde iç savaş çıkabileceğini söyledi. Eindhoven şehrinde yaşayan kişiler, göstericilerin yakıp yıktığı meydanı temizlemeye yardım ettiler. Şehir sakinleri, bu konuda temizlik personeline yardımcı oldu.

190 kişi gözaltında

Başkent Hollanda'da izinsiz şekilde düzenlenen gösterinin ardından 190 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Roermond kentinde şehrinde bir AVM'nin yakıldığı ve birçok polis memurunun yaralandığı görüldü. Enschede şehrinde bulunan bir hastaneye saldırılması tepki çekti. Protestocular tarafından söz konusu hastanenin camlarının indirildiği fark edildi. Hollanda'nın birçok bölgesinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, gösteriler sırasında basın mensupları da saldırıya maruz kaldı. Belediye Başkanı Halsema'nın evinin çevresinde güvenlik koridoru kuruldu.

Protestolara yol açan önlemler nedir?

12 Ocak günü açıklamada bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, ülke genelinde hayata geçirilen koronavirüs önlemlerinin 9 Şubat gününe kadar geçerli olacağını söylemişti. Tedbirlere rağmen vaka sayısında azalma yaşanmadığını vurgulayan Rutte, mutasyonlu koronavirüsün Hollanda'da yayıldığını ifade etmişti. Rutte, ilkokullar ve kreşlerin 25 Ocak'ta açılacağını duyurmuş, Hollanda vatandaşlarının mecburi bir durum oluşmadıkça 6 hafta boyunca ülke dışına seyahat etmemeleri gerektiğini belirtmişti.

Mağazalar ve dükkânlar kapatılmıştı

Söz konusu ülkede 9 Şubat'a kadar market, kasap, manav ve fırın gibi önemli işletmeler dışındaki tüm dükkânlar ve mağazaların kapalı tutulmasına yönelik karar alınmıştı. Berber, kuaför, masaj salonları ve dövmecilerin faaliyetleri durdurulmuştu. Sinema salonları, müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçelerinin faaliyetlerine de son verilmişti. Otellerin açık olacağı ama restoranlarının faaliyet göstermeyeceği ifade edilmişti.

Kapatılan işletmelere devletin gereken yardımı sağlayacağı belirtilmişti. İşverenlerden mümkün olduğunca çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı sağlamaları istenmişti. Bar, restoran ve kafelerin yalnızca paket servis hizmeti verecekleri kaydedilmişti. Kilise, sinagog ve camilerde kurallara dikkat edilmesi durumunda ibadet edilebileceği duyurulmuştu.