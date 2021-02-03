Koronavirüs Aşısı 65 Yaş Üstü İçin Tehlikeli mi?

Koronavirüsle mücadelede zafere ulaşmak adına dünyanın birçok ülkesinde uygulanan aşılarla vaka sayıları ve can kayıplarını azaltmak amaçlanıyor. Ancak pandemi şartlarından ötürü geliştirilen birçok aşı, onay ve deneme faz süreçleri hızlı bir şekilde tamamlanıp kullanıma sunuldu. Bu anlamda koronavirüs aşılarının, bazı gruplar için risk teşkil ettiği ifade ediliyor.

AstraZeneca aşısı 65 yaş üstü için tehlikeli mi?

Avrupada koronavirüs aşısı konusunda en çok güvenilen aşılardan biri de, Oxford Üniversitesi’nin de geliştirme çalışmalarına dahil olduğu AstraZeneca aşısı. Fransa’da bilim kurulu AstraZeneca aşısı ile ilgili sonuçlarını açıkladı. Bilim kurulu, AstraZeneca’nın 65 yaş üstü vatandaşlar için yeterli ölçüde test edilmediğini ve dolayısı ile 65 yaş üstü için şu anda kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

Bununla birlikte AstraZeneca, BionTech ve Moderna aşılarının ardından ülkede onay alan 3. aşı oldu. AB komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının kullanımına ilişkin kararını onaylamıştı.