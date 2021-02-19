Koronavirüs aşılarını stoklayan İngiltere'den yoksul ülkeler hakkında flaş karar!

İngiltere'den koronavirüs aşılarına ilişkin flaş bir karar geldi. İngiltere hükümeti, bütün yetişkinlere koronavirüs aşısının uygulanmasının ardından elde kalan aşıları yoksul ülkelere göndermeye yönelik karar verdi. Konuya ilişkin açıklamanın bugün İngiltere Başbakanı Johnson tarafından G-7 Zirvesi'nde yapılacağı tahmin ediliyor. Yoksul ülkelere koronavirüs aşılarının nasıl dağıtılacağına yönelik ayrıntıların 2021 senenin sonuna doğru belli olacağı ifade ediliyor. Söz konusu kararın uygulanmasından önce koronavirüs aşılarına yönelik tedarik zincirinin durumuna ve İngiltere'de yaşayan vatandaşlara sonbahar aylarında ek doz aşı uygulanmasının mecburi olup olmadığı değerlendirilecek.

İngiltere'nin 400 milyondan fazla koronavirüs aşısını stokladığı biliniyor. Konu hakkında açıklamada bulunan bir yetkili, İngiltere'nin sahip olduğu koronavirüs aşılarının yarısından çoğunun BM (Birleşmiş Milletler) tarafından yoksul ülkelere aşıların ulaştırılmasına yönelik hayata geçirilen COVAX isimli programa gönderileceğini söyledi. İngiltere tarafından COVAX'a 765 milyon dolara yakın bağış gerçekleştirildi. Johnson'ın bugün ayrıca COVAX'a bağış yapılması konusunda çağrı yapacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de kaç kişi aşılandı?

İngiltere'de şu ana kadar birinci doz uygulanan kişi sayısı 17 milyona ulaştı. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise minimum 573 bin olarak açıklandı.

BM'den adaletli dağıtım çağrısı

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Guterres, şu ana kadar gelişmiş 10 ülke tarafından tüm koronavirüs aşılarının yüzde 75'inin satın alındığını dile getirmişti. 130 ülkede hiç koronavirüs aşısının olmamasına tepki gösteren Guterres, bunun hiç adil olmadığını ifade etmişti.

Guterres, aşı dağıtımında eşitsizliğe bir çözüm bulunması ve tüm insanların aşılanması gerektiğini belirtmişti. Koronavirüs aşılarının adil bir şekilde dağıtılmasının önemli bir sınav olduğunu vurgulayan Guterres, global bir aşılama programının hayata geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

COVAX programında durum nedir?

Yoksul ülkelere adil bir şekilde koronavirüs aşısı dağıtılması için başlatılan COVAX programının henüz hedeflerini yerine getiremediği söylenebilir. Söz konusu programın 2021 senesinde 5 milyar dolar beklediği ifade ediliyor.

Biden yönetiminden 200 trilyon dolarlık ödeme

Biden yönetimi, koronavirüs aşılarının üretilmesine ve dağıtılmasına ilişkin sürecin hızlandırılması, aynı zamanda yoksul ülkelere aşı dağıtımının eşit şekilde gerçekleştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirmişti. DSÖ'ye (Dünya Sağlım Örgütü) dönmeye yönelik karar alan Biden yönetimi tarafından söz konusu örgüte Şubat ayının bitimine kadar 200 trilyon dolar sağlanacağı öğrenildi.

"Aşı milliyetçiliği durdurulsun" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang koronavirüs aşılarının dağıtımına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Aşı milliyetçiliğinin durdurulmasına yönelik karar veren Wang, aşıların adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini söylemişti. Wang, çatışmaların devam ettiği ülkelere ve gelişmekte olan ülkelere koronavirüs aşılarının daha ucuz şekilde sağlanması gerektiğini belirterek, COVAX programına 10 milyon doz koronavirüs aşısı yollayacaklarını duyurmuştu. 22 ülkeye koronavirüs aşılarını ihraç ettiklerini belirten Wang, çok sayıda ülkeyle de koronavirüse dair faaliyetler yürüttüklerini dile getirmişti.