Koronavirüs aşıları Türkiye'ye ulaştı!

Çin merkezli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye tarafından ithal edilen CoronaVac aşılarının ikinci bölümü Türkiye'ye ulaştı.

CoronaVac aşılarının bulunduğu THY (Türk Hava Yolları) uçağı, 25 Ocak Pazartesi günü saat 06.15'te Türkiye'ye geldi. "TK 6175" sefer sayılı uçak Pekin'de bulunan havalimanından havalanarak İstanbul Havalimanı'na indi. Gümrük işlemlerinin yapılmasından sonra CoronaVac aşılarının yer aldığı konteynerler, "Boeing 777" tipi uçaktan alındı. Söz konusu aşılar, daha sonra depolara götürüldü. CoronaVac aşılarının 6,5 milyon dozunun getirildiği ifade edildi. Çin'den ikinci sevkiyat kapsamında 3,5 milyon doz aşı daha geleceği bildirildi.

Erdoğan ne demişti?

22 Ocak Cuma günü açıklamada bulunan Erdoğan'a CoronaVac aşılarının ikinci bölümünün Türkiye'ye ne zaman geleceği sorulmuştu. Erdoğan, söz konusu aşıların ikinci bölümünün Türkiye'ye getirilmesi için onay çıktığını söylemişti. CoronaVac aşılarının ikinci bölümünün hafta sonuna kadar Türkiye'ye teslim edilebileceğini belirten Erdoğan, 10 milyon doz beklendiğini ifade etmişti. Erdoğan, huzurevlerinde kalan vatandaşlara ilişkin aşılamanın süreceğini kaydederek, Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda kademelerin tespit edileceğini ve aşılama sürecinin devam edeceğini duyurmuştu.

Koca'dan "6.milyon doz" açıklaması

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, CoronaVac aşılarının ikinci bölümünün 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti. Koca, Türkiye'ye 6.5 milyon doz aşının daha teslim edileceğini belirterek, tedarik planı doğrultusunda aşıların Türkiye'ye ulaşmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Türkiye, Çin ile 50 milyon doz CoronaVac aşısı için anlaşma sağlamış, ilk sevkiyat kapsamında söz konusu aşıların 3 milyon dozu 30 Aralık Çarşamba günü Türkiye'ye gelmişti. CoronaVac aşılarına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 13 Ocak Çarşamba günü acil kullanım onayı verilmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca kamuoyunun önünde aşı yaptırmıştı. Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyelerinden bazıları da aşılanmıştı. 14 Ocak Perşembe günü toplu aşılmaya geçilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşılanmıştı.

Toplu aşılama kapsamında ilk olarak sağlık personelinin aşılanması başlamış, daha sonra engelli ve yaşlı bakımevleri ile huzurevlerinde kalan vatandaşlar, 90 yaş ve üstü vatandaşlar, ardından 85 yaş ve üstü vatandaşlar ile eczacılara yönelik aşılama sürecine geçilmişti.

Türkiye'de şu ana kadar kaç kişi aşılandı?

Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 240 binden fazla kişi aşılandı. İstanbul 228 binden fazla aşılama ile ilk sırada yer alırken, Ankara 123 binden fazla aşılama ile ikinci sırada bulundu. İzmir ise 77 binden fazla aşılama ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son bir günde 5 bin 277 vaka tespit edilirken, 5 bin 860 kişi iyileşti. Son bir günde koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 140 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1.905 olarak açıklandı.