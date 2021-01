Koronavirüs aşıları çöp oldu! 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüse karşı başlatılan toplu aşılama devam ediyor. Söz konusu ülkede, koronavirüs aşısına yönelik öncelik sıralamasında sert kriterler uygulanması olumsuz bir duruma yol açtı. Koronavirüs aşıları çöp olmaya başladı. Bu nedenle eyaletlerden bazıları, bu kriterleri yumuşatmaya yönelik karar aldı. New York eyaletinde, koronavirüs aşılamasına ilişkin kriterler yumuşatıldı. Böylece koronavirüs aşısının daha fazla kişiye uygulanmasının hedeflendiği bildirildi. Aşılamada ilk sırada bulunan kişilerin aşı için gelmemeleri durumunda öğretmen, teslimat görevlileri, eczacı ve kasiyer gibi diğer vatandaşlara koronavirüs aşısının uygulanacağı ifade edildi. New York eyaletinin sağlık yetkilisi olan Gary C. Holmes, bu şekilde koronavirüs aşılarının çöpe gitmeyeceğini ve koronavirüs aşılarının üst düzeyde uygulanması için bir süredir hastanelerle görüşmelerde bulunduklarını belirtti. New York eyaletine toplam 1,2 milyon doz koronavirüs aşısının gönderildiği ancak şimdiye dek yalnızca 605 bin vatandaşa koronavirüs aşısının uygulandığı ifade edildi.

"Aşılar insanları beklemesin"

New York eyaletinin Valisi Andre Cuomo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, temel hizmet ve sağlık görevlilerinin yüzde 70-80'lik bir kısmına koronavirüs aşısını yapmayı amaçladıklarını ama şu ana dek yalnızca yüzde 23'lük bölümüne aşı uygulandığını söylemişti. Vali Cuomo, koronavirüs aşılarının insanları beklemesinin doğru olmadığını, bu nedenle vatandaşların kayıt olarak koronavirüs aşısını olacakları vakti beklemelerinin daha uygun olacağını belirtmişti.

Gıda ve İlaç Dairesi'nin başkanlığını yürüten Stephen Hahn, koronavirüs aşılarının çöp olma tehlikesi nedeniyle öncelik sırasının genişletilebileceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. California eyaleti söz konusu çağrıya riayet etmişti. Washington ve New Jersey'de koronavirüs aşılarının çöpe gitmemesi amacıyla aşılama merkezleri ile eczanelerde söz konusu aşıların halka uygulanmasına yönelik karar alınmıştı.

Aşılamaya hız kazandırılması istenmişti

Trump yönetimi koronavirüs aşısının yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlara uygulanmasına hız kazandırılması için talimat vermişti. Söz konusu yönetim, ikinci dozun da fazla bekletilmeden uygulanması gerektiğini bildirmişti. Sağlık Bakanı olan Azar, ülkede riskin önünün kesilebilmek için ilk dozu yapılan koronavirüs aşılarının ikinci dozlarının da yapılması gerektiğini söylemişti. Azar, koronavirüs aşısında ilk doz için öncelik sıralamasının genişletilmesi ve ikinci kademeye geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Washington yönetimi, 2020 senesinin Aralık ayının bitimine kadar 20 milyon kişiye koronavirüs aşısının uygulanmasının amaçlandığını duyurmuştu. Yeni Başkan Biden ise eski yönetimin koronavirüs aşısının dağıtımı ve yapılması konusunda başarısızlığa uğradığını ileri sürmüş, bu şekilde aşılamanın seneler boyunca devam edeceğini kaydetmişti. Biden, 100 gün içerisinde ülkesinde 100 milyon doz koronavirüs aşısının vurulacağına dair vaatlerde bulunmuştu.

Amerika'da koronavirüs bilançosu

Amerika'da şu ana kadar 23 milyon 369 bin 732 koronavirüs vakası tespit edilirken, 13 milyon 816 bin 238 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede şu ana kadar 389 bin 621 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 10:27