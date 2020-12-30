Koronavirüs Aşılama Ne Zaman Başlayacak, Nerelerde Yapılacak? Sağlık Bakanlığı Açıkladı!

Son dakika! Çin’den gönderilen ilk parti Koronavirüs aşıları bugün sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Koca, koronavirüs aşılarının Türkiye’ye gelmesiyle birlikte aşılamada izleyecekleri yolun netleştiğini duyurdu. 27 bin Aile Sağlık Merkezi’nin, aşılama sürecinde aktif rol oynayacağını belirten Koca, kamu hastaneleri ve özel hastanelerin de devreye gireceğini dile getirdi. Hastanelerin saat 16.00’dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacağı açıklandı.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca, Çin aşısı Sinovac’ın uygulanması için programın hemen başlatılacağını belirterek önümüzdeki günlerde resmen aşılamaya geçileceği açıkladı. Günde kaç kişiye aşı yapılacak, koronavirüs aşısı nerede yaptırılır gibi sorulara da yanıt veren Koca, ilk 3 ayda sıkı bir şekilde çalışarak yoğun aşılama yapılacağının altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada inaktif aşıları getirecek uçağın dün saat 19.50'de Pekin Havalimanı'ndan havalandığı bildirilmişti. 3 milyon doz aşı 17 konteynerde saat 05.15’te Türkiye’ye ulaştı. Bakan Koca, aşıların gelmesiyle birlikte 14 günlük bir test sürecinin başlayacağını ve ardından aşılamanın başlatılacağını kamuoyuna duyurdu.

KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK?

Bugün ilk partisi gelen Çin aşısıyla birlikte, aşılamanın detayları da netleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’deki 27 bin Aile Sağlığı Merkezinin, devlet ve özel hastanelerinin günde en az 1 milyon 100 bin kişiyi aşılayabileceğini söyledi.

KİMLER KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRABİLECEK?

Aşıların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte vatandaşlar ne zaman aşı yaptırabileceklerini araştırmaya başladı. Koronavirüs aşılama çalışmalarının dört etapta yürütülmesine karar verilmişti. Fahrettin Koca, ilk aşamada; sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ve yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalan vatandaşlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağını belirtmişti. İkinci aşamada da toplumun işleyişi için gerekli olan sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda çalışan kişilerle 50 yaşın üzerinde en az 1 adet kronik hastalığı olan kişilerin aşılanacağı duyurmuştu. Üçüncü aşamada da 50 yaşın altında olup en az bir kronik hastalığı olan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta bulunmayan sektör ve mesleklerde çalışanlar aşılanacak. Son aşamada ise bu grupların dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.

Aşı yaptıracak olan kişiler e-Devlet üzerinden ne zaman aşı yaptırabileceğini öğrenecek, e-Devlet sistemine erişemeyen kişiler aile hekimlerinden gerekli bilgileri alabilecekler.

KORONAVİRÜS AŞISI NEREDE YAPTIRILIR?

Çin aşısının en önemli avantajının daha kolay yapılabilir olduğunu dile getiren Koca, diğer aşıların lojistiğinde ve depolanmasında sorunlar yaşandığını ifade etti. Çin aşısı, grip aşısı gibi 2-8 santigrat derecede saklanabildiği için aşı kolay bir şekilde yapılabilecek. Bakan Koca, aşıların Aile Sağlık Merkezlerinde, devlet ve özel hastanelerde yapılacağını belirtti. Ülkede bulunan toplam 27 bin Aile Sağlık Merkezinde günde 10 tane aşı yapılsa bile tüm ülkede günde 270 bin kişinin aşılanacağını söyleyen Koca, aşı yapılması için yeni merkez oluşturulmasına gerek olmadığını, ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının sayıca yeterli olduğunu vurguladı.

Bütün sağlık kuruluşlarında mesai saatleri içerisinde belli bir sayıda aşılama gerçekleştirileceğini, mesai saatinden yani 16.00’dan sonra poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılabileceğinin müjdesini verdi.

YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Ocak, Şubat ve Mart aylarında yoğun bir şekilde aşılama yapılacağını belirten Koca, Çin aşısının Türkiye'deki gönüllüler üzerindeki çalışmasında 13 bin kişinin hedeflendiğini, 7 binin üzerinde vatandaşa aşının ilk dozunun vurulduğunu ve 5 binin üzerinde kişiye de aşının ikinci dozunun yapıldığını açıkladı. Bu zamana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediğini, yalnızca alerji öyküsü olan 1 sağlık çalışanında hafif bir alerjik reaksiyon yaşandığını söyleyerek vatandaşları rahatlattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 10:29