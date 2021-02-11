Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır? E-Devlet MHRS Aşı Randevusu Alma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugünden itibaren 70 yaş ve üstü vatandaşların ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların aşılanacağını söylemesi ile birlikte vatandaşlar aşı randevusunu nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Sizler için aşı randevusu nasıl alınır, nereden alınır gibi soruların cevaplarına haberimizde yer verdik.

Koronavirüs salgını ile mücadele için Çin’in Sinovac firmasında üretilen ve Türkiye’nin 3 milyon doz aldığı CoronaVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına ve örnek olması açısından Türkiye'nin önemli kişilerine yapılarak başlanmıştı. Ardından belirlenen önem sıralamasına göre diğer vatandaşların da ilk doz aşılaması yapıldı. Aşının birinci dozunu yaptıran kişi sayısı bugün itibariyle 2.846.221 kişi olarak kaydedildi. Bugün itibariyle ilk dozunu yaptıran kişilerin 2. Doz aşılaması da başladı. 70 yaş üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren aşılanmaya başladı. Cuma gününden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlayacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) aracılığı ile koronavirüs aşısı için randevu almak isteyen vatandaşlar 184 numaralı çağrı merkez mi arayabilir ya da MHRS’nin resmi internet sitesine girerek aşı randevusu oluşturabilirler. Bunun yanı sıra koronavirüs aşı başvuruları e-nabız, e-devlet, MHRS Mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilir.

MHRS’den aşı randevusu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekmektedir. Üyeliğiniz yoksa üye ol butonuna tıklayıp üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin. Daha sonra giriş yapın ve aşı randevusu al seçeneğine basın. Aşırı randevunuzu aile hekiminden, hastaneden ya da evde aşı uygulamasından alabilirsiniz.

NASIL KORONAVİRÜS AŞISI OLUNUR?

MHRS sisteminden aşı olmak için seçtiğiniz randevu saatinde ilgili kuruluşa gitmeniz gerekmektedir. Kişinin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi bundan sonra aşının ilk dozu uygulanmaktadır. İlk doz uygulaması yapıldıktan sonra sağlık personeli ikinci doz randevusunu oluşturur. İkinci doz randevunuzun ne zaman olacağı kısa mesaj yoluyla iletilir ve bu randevuyu e-nabız uygulamasından da görüntüleyebilirsiniz.