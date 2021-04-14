Korona Virüs Aşısı Orucu Bozar Mı? Diyanet Korona Virüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

Aşılama sürecinin Türkiye'de devam etmesi ile birlikte Ramazan ayında aşı olmanın bir sakıncası olup olmadığı merak konusu oldu. Vatandaşlar “Aşı olmak orucu bozar mı?” şeklinde araştırmalar yapmaya başladı ve bu sorunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, Ramazan ayında oruç tutulurken aşı olmak hakkında bilgiler verdi ve korona virüs aşısının tutulan orucu bozmayacağını ifade etti.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olan İdris Bozkurt’tan öğrenilen son bilgilere göre korona virüs aşısının ve diğer aşıların tutulan orucu bozmadığı haberi öğrenildi. Hiçbir aşının içerisinde gıda içerikli bir madde ya da besleyici vitamin bulunmadığı vurgusunu yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, aşının vücuda zerk edilmesinin orucu bozmadığını ancak ihtiyatlı hareket etmek açısından iftar ve imsak arasında aşı olunabilir şeklinde ifadeler kullandı.

Bozkurt, konuşmasında aşıların vücudu besleyici vitamin ya da gıda içerikli bir içeriği olmadığı için tutulan orucun bozulmayacağını ancak yine de göz ardı edilmemesi gereken, diğer bir deyişle şüpheli olan durumlardan her zaman uzak durulması gerektiğini ifade etti. Şüphesiz olanlara vatandaşların yönelmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Ramazan ayında oruçlu iken aşının yanı sıra oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması hakkında konuşmalar gerçekleşti.

Oruç tutan vatandaşların gün içerisinde korona virüs aşısını yaptırma zorunluluğu bulunanların rahatlıkla aşı yaptırabileceği belirtildi. Bu konunun gerekçesi olarak sağlığı korumak, insanların sağlıklı kalabilmesi, bulaşı önlemek gibi bazı tedbirlerin alındığından bahsedildi. Dolayısı ile salgından korunmak için aşı olmanın bir zorunluluk olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüs aşısı olmak zorunda olan insanların oruçlarının bozulmayacağını hatırlattı. Bunun yanı sıra korona virüs aşısının orucu bozması sebebi ile kaza ve kefaretlerin gerekmediği konusuna da vurgu yapıldı.