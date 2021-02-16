Korona sürecinde özel okul tartışmasına ilişkin flaş gelişme: Ücret iade edildi!

Koronavirüs sürecinde en tartışmalı konulardan biri de özel okullar oldu. Özel okulların kapalı olması nedeniyle veliler eğitim ücretlerini geri almak istediler. İzmir'de bu konuda flaş bir gelişme yaşandı.

29 bin TL'lik sözleşme imzaladılar

Çocuğunu özel okula gönderen bir ailenin 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için bir sözleşme imzaladığı ve söz konusu sözleşmenin bedelinin 29 bin TL olduğu öğrenildi. Fakat koronavirüs sürecinde özel okulun kapalı olması nedeniyle İ.A. isimli veli tarafından İl Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edildi.

Yemek ve eğitim bedelini geri istedi

Söz konusu veli, yemek ve eğitim bedelinin kendisine iade edilmesini istedi. Söz konusu bedelin 10 bin 242 TL 9 kuruş olduğu ifade edildi. Bunun üzerine İl Tüketici Hakem Heyeti, her iki tarafın da savunmasını aldı. Heyet, İ. A. isimli velinin isteğini kısmi olarak kabul edilmesine yönelik karar aldı. Böylece İ.A. isimli veliye 4 bin 369 TL 62 kuruş verileceği ifade edildi.

"60 günlük hizmete denk gelen tutarın iade edilmesi kararlaştırıldı"

TÜKODER İzmir Şube Başkanı Uçan, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Uçan, İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirildiğini dile getirdi. Eğitimin koronavirüs sebebiyle 60 gün boyunca uzaktan sağlanabildiğini kaydeden Uçan, bu doğrultuda bir hesaplama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uçan, İl Tüketici Hakem Heyeti'ne göre eğitim hizmetlerinde koronavirüs sebebiyle kısmen ifa imkânsızlığına sahip olunduğunu belirterek, buna göre maliyette yüzde 36,71 oranında azalma yaşandığının tespit edildiğini söyledi. 60 günlük hizmete denk gelen tutarın iade edilmesine yönelik karar alındığını kaydeden Uçan, TÜKODER olarak da aynı görüşe sahip olduklarını kaydetti. Uçan, söz konusu kararla birlikte İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından velilerin mağduriyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

Koronavirüs nedeniyle okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmesi üzerine özel okullarda tartışma başlamıştı. Veliler, ders, servis ve yemek ücretlerinin tekrar düzenlenmesini talep etmişlerdi. Uzaktan eğitim esnasında özel okulların giderlerinin azaldığına dikkat çeken veliler, elektrik ve doğal gaz masraflarından tasarruf edildiğini, bu nedenle özel okulların ücretlerinde indirime gidilmesi gerektiğini dile getirmişlerdi. Velilerden bazıları, uzaktan eğitim sürecinde kırtasiye ve elektrik gibi masrafların ortadan kalkmasına ve tam ücret vermelerine rağmen bazı özel okulların kısa çalışma ödeneği aldıklarını belirterek, öğretmenlere bile tam maaş vermeyen okulların bulunduğunu ifade etmişlerdi. Özel okulların koronavirüs sürecinde haksız kazanç elde ettiğini kaydeden veliler, bazı okullarda uygulanan yüzde 15-25'lik indirimin bütün okullarda hayata geçirilmesini istemişlerdi. Veliler, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin aynı olmadığına dikkat çekerek, buna rağmen yemek ücretlerini bile tam ödemek zorunda kaldıklarını söylemişlerdi.