Korona partisinin yapıldığı Uludağ tesisi kapatılıyor!

Habertürk'ün haberine göre, Uludağ'da vatandaşların koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden eğlendikleri Kervansaray adlı tesisin kapatılacağı öğrenildi.

Kış turizm merkezlerinde turistler sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Otel yönetimleri, müşterileri için izin kâğıdı çıkarıyorlar. Böylece gündüzleri kayak yaparak vakit geçiren turistler, geceleri ise rahat bir şekilde eğlenebiliyor. Otel yönetimleri her ne kadar gerekli koronavirüs önlemlerini aldıklarını belirtseler de vatandaşlar kendi önlemlerini almıyor. Bu durum ilerleyen dönemde vaka sayılarının yeniden patlak vermesine yol açabilir. Son olarak Uludağ'da bulunan bir tesiste ortaya çıkan görüntüler pes dedirtmişti.

Kalabalık ortamda eğlenmişlerdi

Kervansaray adlı tesiste maske takmayan vatandaşların fiziki mesafeye dikkat etmeden kalabalık bir ortamda eğlendikleri görülmüştü. Sosyal medya platformlarında gösterilen tepkilerin ardından otelin işletmecisine ceza kesilmişti. Öte yandan, maske takmayan ve fiziki mesafeye uymayan vatandaşlara da gereken ceza kesilmişti. Polis ekipleri tarafından kesilen cezanın miktarı 76 bin 380 TL olarak açıklanmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, kış turizm merkezlerinde ortaya çıkan bu görüntülere tepki göstererek, Türkiye'de koronavirüs önlemlerine herkesin uyması gerektiğini ifade etmişlerdi.

Bilim Kurulu üyesinden de tepki geldi

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından kış turizm merkezlerinde inanılmaz bir yoğunluğun oluştuğunu söyledi. Vatandaşların biraz da olsa nefes alabilmek için kış turizm merkezlerine gidebileceğini ancak ortaya çıkan son görüntülerin büyük bir risk teşkil ettiğini belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, otellerin kapalı bölümlerinde ve kayak pistlerinde oluşan yoğunluğa dikkat çekti.

"Kalabalık ortamlarda yayılıyor"

Doç. Dr. Kayıpmaz, kalabalık ortamlarda koronavirüsün hızlı bir şekilde yayıldığını belirterek, düşük sıcaklıklarda koronavirüsün daha da hızlı yayıldığını söyledi. Kapalı mekânlarda uzun süre geçirilmesinin de tehlike yarattığını kaydeden Doç. Dr. Kayıpmaz, bu tarz mekânların yeterince havalandırılmadığını ifade etti. Doç. Dr. Kayıpmaz, kapalı mekânların havalandırılmamasını ve kalabalık bir ortam oluşmasını koronavirüsün yayılması için büyük fırsat olarak değerlendirdi.

"Kış aylarında önlemlere sıkı bir şekilde uyulmalı"

Doç. Dr. Kayıpmaz, Türkiye'de şu anda vaka sayılarının yanı sıra ağır hasta sayılarının gerilediğini ve sağlık sisteminin iyi durumda olduğunu belirterek, yatak doluluk oranlarının da gerilediğini ifade etti. Bunun koronavirüsün bittiği anlamına gelmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, mutasyonlu koronavirüs tehlikesinin de sürdüğünü belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz, kış mevsiminde önlemlere sıkı bir şekilde riayet edilmesi gerektiğini, yalnızca bu şekilde bahar ve yaz mevsimine daha rahat girilebileceğini ifade etti.

"Üçüncü zirve yaşanabilir"

Doç. Dr. Kayıpmaz, kış aylarında tedbirlere dikkat edilmemesi durumunda koronavirüste üçüncü zirvenin yaşanabileceğini kaydederek, böyle bir durumda koronavirüsün sona erme sürecinin giderek uzayacağını söyledi. Vatandaşlara sabırlı olmaları için çağrıda bulunan Doç. Dr. Kayıpmaz, sadece maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyulması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.