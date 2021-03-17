Korona partisinin yapıldığı otel kapatıldı!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan lüks bir otelde koronavirüs tedbirlerine aykırı olacak şekilde parti düzenlendiğine ilişkin bir ihbarda bulunuldu. Söz konusu ihbardan sonra güvenlik güçleri tarafından otele yönelik baskın gerçekleştirildi. Polis ekipleri, parti düzenlenen otelde 80 kişinin bulunduğunu belirledi.

250 bin TL'den fazla ceza kesildi

Bunun üzerine koronavirüs önlemlerinin ihlâl edildiği gerekçesiyle ekipler tarafından 254 bin TL'lik para cezası kesildi.

Gazetecilere saldırdılar

Otele yönelik baskını görüntüleyen basın mensuplarının hedef alındığı görüldü. Söz konusu otelde konaklayanların yanı sıra ekipler tarafından kesilen para cezasının ardından otelden ayrılan müşterilerin basın mensuplarına yönelik saldırıda bulunduğu fark edildi.

Tekme savurdu

Lüks otelin üçüncü katında konaklayan bir kişi tarafından gazetecilerin üzerine meyve atıldı. Otelden ayrılan iki müşterinin de gazetecilere tehdit ve küfür yağdırdığı görüldü. Ali Asımgil isimli bir vatandaş tarafından kameramana tekme savrulduğu fark edildi. Bunun üzerine kameramanın kendisine saldıran kişiden şikâyetçi olduğu ve söz konusu kişinin de karakola götürüldüğü öğrenildi.

Otelde konaklıyormuş gibi gösterildiler

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilmeyen partiye dair görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede, partiye katılan herkesin otelde konaklıyormuş gibi gösterildikleri yani otel müşterisi olarak kayıt altına alındıkları tespit edildi. Öte yandan, polis ekiplerinin baskını sırasında partide bulunan vatandaşlardan bazılarının 2 kişilik odalara 5'er kişi halinde girdikleri ve ekiplerin otelden ayrılmasını bekledikleri kaydedildi.

Kapatıldı

Habertürk'te yer alan habere göre, koronavirüs tedbirlerine aykırı olacak şekilde parti düzenleyen Bebek Oteli'nin 10 gün boyunca kapalı tutulacağı bildirildi. Koronavirüs tedbirlerinin yeniden ihlâl edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceği belirtildi.

Eğlence mekânları kapalı

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında barlar, gece kulüpleri ve eğlence mekânları hala kapalı. Söz konusu işletmelerin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmedi. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin ise çok yüksek riskli şehirler haricinde yüzde 50 kapasiteyle saat 07.00 ile saat 19.00 arasında faaliyet göstermesine izin veriliyor. Türkiye'de 1 Mart 2021 tarihinden itibaren başlatılan kontrollü normalleşme sürecinde eğlence mekânlarına yönelik bir adım atılmadı. Fakat koronavirüs bakımından büyük risk teşkil eden mekânların uzun bir süre daha açılması beklenmiyor.