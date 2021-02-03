Korona Aşısı Olan Milletvekilinin Testi Pozitif Çıktı…

Koronavirüs pandemisi, dünya çapında 100 milyondan fazla vaka ve 2 milyondan fazla can kaybına neden oldu. Pandemiyi sona erdirme konusunda ise ümitler, aşılara bağlanmış durumda. Türkiye’de koronavirüs aşısı konusunda, Çinli Sinovac şirketine ait CoronaVac şirketinin aşıları kullanılıyor. Türkiye’ye sevki tamamlandıktan sonra acil kullanım onayı gelen aşılar, ilk önce sağlık çalışanlarına uygulandı. Bu sağlık çalışanlarından biri de MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’dı.

14 Ocak’ta aşı olmuştu, testi pozitif çıktı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, sosyal medya hesabında 14 Ocak’ta yaptığı açıklamada, sağlık çalışanı kontenjanından koronavirüs aşısını, Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde yaptırdığını açıkladı. Milletvekili, “Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum” demişti.

MHP’li Taşdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Taşdoğan, paylaşımından şu ifadeleri kullandı: