Korona Araştırması Şaşırttı: Pozitif Olanlar Çevresinden Gizliyor!

Hayatımızın bir parçası haline gelen koronavirüsle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Pandeminin etkileri öyle ciddi ki, yakın arkadaş ve aile ilişkilerinde bir gizliliği ön plana alabiliyor. ADAMOR araştırma merkezi, koronavirüs salgınının toplumdaki etkilerine ilişkin bir araştırma yayınladı.

75 ilden 1.210 kişi ile yapılan araştırma, Aralık ayında tamamlandı ve anket katılımcılarının yüzde 56’sı koronavirüs testi yaptırdığını söyledi. Test olanlar içinde sonucu negatif çıkanların oranı yüzde 25 olurken, pozitif çıkanların oranı da yüzde 31 oldu.

Virüsün nereden bulaştığını bilmiyorlar

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri, koronavirüs testi pozitif çıkanların yüzde 44’ünün, virüsün nereden bulaştığını bilmemesi oldu. Bununla birlikte, virüsü aynı evde yaşadığı kişiden aldığını düşünenlerin oranı da yüzde 23. Ailesinden ya da yakın çevresinden, koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtenlerin oranı yüzde 33 olurken, bir kayıp yaşamadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 66 oldu.

Kovid pozitif olduğunu paylaşmayanların oranı yüzde 13

ADAMOR araştırmasının önemli sorularından biri de, pozitif çıkmış kişilere, “tanı konduğunda çevrenizle paylaştınız mı” oldu. Yüzde 86 oranında katılımcılar evet derken, yüzde 13,7’lik bir grup ise pozitif olduğunu paylaşmadığını ifade etti. Bununla birlikte kovid-19 tanısı konan insanların yüzde 41’i, özellikle karantina sürecinde kendisini toplumdan dışlanmış hissettiğini söyledi.