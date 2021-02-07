Köpeği Tüfekle Yaralayan Adamın Savunması: ‘Sanki Adam Öldürdük’

Türkiye’de hayvana karşı işlenen şiddet suçlarına bir yenisi daha eklendi. TBMM’ye hayvanları koruma yasasının çıkması için baskı yapılırken, acı bir haber bu defa Çorum’dan geldi. İddiaya göre 50 yaşındaki bir adam, Çorum’da bir sokak köpeğini av tüfeği ile yaraladı. Ancak adamın kendisini çeken basın mensuplarına olan tepkisi de en az yaptığı kadar konuşuldu.

‘Gören de adam öldürdük sanır’

Şüpheli, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına “Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diye tepki gösterdi. Gelen bilgilere göre Çorum’da öğlen saatlerinde meydana gelen olayda esnaf Mehmet K., kendisine saldırdığını iddia ettiği bir sokak köpeğine, av tüfeğiyle 3 el ateş etti.

Av tüfeğiyle yaralanan köpek, sırtına saçmaların isabet etmesinin ardından acılar içinde kıvrandı. Mehmet K. ise olay yerini terk etti. Köpek, belediyeye bağlı barınağa götürüldü.