Konya’da Vahşet Meydana Geldi! Hamile Karısını Saatlerce Dövüp İşkence Yapmıştı Mahkeme Kararı Belli Oldu

Bir kadın vahşeti daha bugün yaşandı. Konya’da bir adam daha eşini vahşice katletti! Duruşma ise bugün olmuştu. Hâkim ise o çok konuşulan kararı verdi detaylar ise haberimizde…

Konya ilimizde bir kadın vahşeti daha yaşandı. Kadın platformları ve dernekler olsun her ne kadar konuya dikkat çekmeye çalışsa da kadın cinayetlerinin sonu bir türlü gelmiyor.

200 KADIN ÖLDÜRÜDLÜ

Kadın cinayetlerini durduracağız platformu tarafından açıklanan rapora göre ise ülkemizde sadece 2020 yılına 300 kadın öldürüldü. 171 kadının daha ölümü açıklanamasa da aile içi şiddet gibi konulardan öldürüldüğünden şüpheleniliyor.

KONYADAKİ VAHŞET

Kadın cinayetleri 2021 yılına geldiğimizde de azalmış değil. Aksine daha da vahşi hale gelir oldu. Kadınların yakıldığını işkence edilerek öldürüldüğünü duyar okur olduk. Bu normale alışmaktan tiksinsek de maalesef ki bunların sonu gelmiyor.

Bir vahşet daha da Konya ilimizde yaşandı. Konya da Suriye uyruklu Mahmut El Hüseyin karısını öldürene kadar hortumla dövdü.

Kan donduran olayın ayrıntıları ise daha sonradan ortaya çıktı!

ÖLDÜRENE KADAR NELER YAPMIŞ

Mahmut El Hüseyin adlı Suriye uyruklu adam, dini nikahlı olan eşini öldürene kadar hortumla dövmüş. Üstelik bunu eşi hamileyken yapmış.

Gelen haberlere göre ise El Hüseyin eşinin hamile olduğunun da farkındaymış.

Eşinin bayıldığını düşünen Mahmut El Hüseyin komşulardan yardım istediğinde ise gerçek ortaya çıktı. Komşuların olaya dahil olmasıyla birlikte ise kan dondurucu gerçekler ortaya çıktı!

Suriyeli şahsın hamile eşini hortumla öldürene kadar dövdüğü ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre ise Mahmut El Hüseyin bunu ilk kez de yapmamıştı. Daha önce de kadısını hortumla dövmüştü.

Talihsiz kadın ise hayatını kaybetti.

MAHKEME KARARI

Mamut El Hüseyin ise duruşma da hamile olduğunu bildiği eşini kasten öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet aldı.