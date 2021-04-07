Konya’da Askeri Eğitim Uçağı Düştü! Şehit Pilotun İsmi Belli Oldu Mu?

Edinilen son bilgilere göre Konya’da askeri eğitim uçağının düştüğü öğrenildi. Eğitim uçağının düşmesi üzerine çevrede bulunanlar tarafından ihbar yapıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği açıklandı.

Konya’nın merkez bölgesinde Karatay ilçesinde düşen askeri eğitim uçağı bir pilotu şehit etti. Yapılan ihbar sonucunda Karatay’a itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Anadolu Ajansı muhabiri olan Savaş Güler, CNN Türk’ün canlı yayınına katıldı ve kötü haberi verdi. Konya’da meydana gelen kazada görevine yeni başlamış olan bir pilotun şehit olduğu açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı da üzücü olay hakkında açıklamalarda bulundu ve eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızlarına ait olan 1xNF-5 uçağının saat 14.15’te düştüğünü bildirdi.

Eğitim sırasında düşen uçağın 3. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarına düştüğü bilgisi paylaşıldı. Yapılan ihbarlar sonucunda olay bölgesine AFAD ve arama- kurtarma ekiplerinin de gittiği öğrenildi. Meydana gelen kaza nedeni ile bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Konya Karatay bölgesinde düşen eğitim uçağı hakkında Anadolu Ajansı muhabiri Savaş Güler şehit pilot haberini verdi. Şehit düşen pilotun görevine yeni başladığı ifade edildi.

Askeri eğitim uçağının düşmesi ile ilgili Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Konya İl Emniyet müdürünün de açıklamalar yapacağı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, üzücü olayı doğruladı ve eğitim uçuşunu gerçekleştiren Türk Yıldızlarına ait olan 1xNF-5 uçağın düştüğü bilgisini paylaştı. Konya’da düşen uçağın saati 14.15 olarak açıklanırken uçak içerisinde bulunan bir pilotun da şehit düştüğü bildirildi. Eğitim uçuşunu yapan ve görevine yeni başladığı öğrenilen şehit pilotun ismi hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021, 15:18