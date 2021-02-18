Kontrolünü Kaybeden Araç Menfeze Uçtu! 14 Yaşındaki Çocuk Kazada Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te dehşet verici bir olay yaşandı. Seyir halinde olan araç sürücüsü trafikte iken araç kontrolü kaybetti. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile sürücünün kullandığı ağaç menfeze uçtu. Gaziantep'te yaşanan korkunç trafik kazasında araç içinde bulunan 14 yaşındaki Burak Ö. isimli çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Trafikte seyir halindeyken araç kontrolünün kaybedilip aracın menfezde uçması ile sonuçlanan olayda 14 yaşındaki bir çocuk olay yerinde can verdi. Korkunç olay Gaziantep’te yaşandı.

Son olarak edinilen bilgilere göre Ahmet isimli sürücü trafikte seyir halinde aracı kullanıyordu. Gaziantep'te trafikte kaza yapan araç içinde 6 kişinin bulunduğu haberi öğrenildi. Yolda seyir halindeyken Ahmet Ö. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile sürücü ile birlikte 5 kişinin içinde bulunduğu araç menfeze uçup bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 6 kişinin menfeze yuvarlandığı olay Gaziantep'te meydana gelirken 6 kişi kazayı yaşadı. Yolda seyir halinde iken savrulup takla atan aracın yol kenarında bulunan aracın menfezde uçtuğu haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Çevrede bulup kazayı gören kişiler hemen ekiplere haber verip olaya yardım etmeye çalıştı. Çevredekilerin yaşanan olayı ihbar etmesi sonucu olay yerine ekipler geldi. 112 sağlık personelleri, itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesi ile menfeze uçan araç içindeki 6 kişiye ilk müdahale gerçekleştirildi. Yapılan ihbar sonucu çevreye gelen ekipler takla atıp menfeze uçan araç içinde bulunan 6 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırıp tedavi altına aldı. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden biri olan 14 yaşındaki Burak Ö. isimli yolcu doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede can verdi. Kazada vefat eden 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından Burak Ö.’nün cansız bedeninin cenazesi Gaziantep Asri mezarlıkta defnedildi. Diğer taraftan kazada yaralanan Ahmet Ö.’nün ise hastanede tedavisi sürdürülmekte.