Kontrollü normalleşmede turuncu iller kızarıyor! 

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kontrollü normalleşme süreci devam ediyor. Şehirler koronavirüs bakımından risk durumuna göre "düşük riskli şehirler", "orta riskli şehirler", "yüksek riskli şehirler" ve "çok yüksek riskli şehirler" olmak üzere 4 kategoriye ayrılıyor. Haritada "düşük riskli şehirler" mavi, "orta riskli şehirler" sarı, "yüksek riskli şehirler" turuncu ve "çok yüksek riskli şehirler" ise kırmızı renkle gösteriliyor.

27 Şubat-5 Mart dönemine ait risk haritası, 20-20 Şubat dönemine ait risk haritası ile karşılaştırıldığında şehirlerin bazılarında haftalık vaka sayılarının 100 binde 100'ün üstüne fırladığı fark edildi. İstanbul, 20-20 Şubat döneminde 100 binde 89,90 olarak açıklanan vaka sayısını 27 Şubat-5 Mart döneminde 100 binde 111,57'ye yükseltti. İstanbul gibi şehirlerin turuncu renkten kırmızı renge geçip geçmeyeceği ve bu şehirlerde daha sıkı önlemlerin alınıp alınmayacağı tartışma konusu haline geldi.

"Sadece vaka sayılarına bakılmıyor"

Konu hakkında açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs risk haritasında çok sayıda kriterin ele alındığını ifade etti. Prof. Dr. Akın, bu kriterlerden birinin de haftalık vaka sayıları olduğunu ve haritadaki renk değişikliğinin de bu kriterlere göre meydana geleceğini söyledi. Uzmanlar, koronavirüs risk haritasında haftalık vaka sayılarıyla birlikte hastanelerdeki yatak sayıları ve hastanelere yatış oranları gibi çok sayıda kritere bakıldığını ve şehirlerin renginin de bu şekilde belirlendiğini ifade ediyor.

"İngiltere mutasyonu etkili olabilir"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Türkiye'de günlük vaka sayılarındaki artışta koronavirüsün İngiltere mutasyonunun etkili olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Hasöksüz, vatandaşların devlet tarafından hayata geçirilecek olan sıkı tedbirleri beklemeden kendi tedbirlerini almaları gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Hasöksüz, kırmızı renkle gösterilen şehirlerde yaşayan vatandaşların eğitim ve iş gibi mecburi durumlar haricinde kalabalık ve kapalı yerlerden kaçınmaları gerektiğini kaydetti.

27 Şubat-5 Mart dönemine ait risk haritasında Sinop'ta her 100 binde tespit edilen vaka sayısının 314,15'e çıktığı görüldü. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun ilave önlemler aldığı görüldü. Sinop'ta binaların giriş bölümlerinde 2 ya da daha fazla sayıda insanın ayakta veya oturarak muhabbet etmesi yasaklandı. Aynı zamanda sigara ve çay içilmesine de yasak getirildi.

Edirne'de bariyerler yerleştirildi

Edirne, 20-20 Şubat döneminde 100 binde 107,43 olarak açıklanan vaka sayısını 27 Şubat-5 Mart döneminde 100 binde 180,01'e yükseltti. Edirne, vaka sayısında artış tespit edilen şehirler arasında ilk 5'te yer aldı. Söz konusu şehirde bulunan Çilingirler Caddesi ile Saraçlar Caddesi girişine bariyerlerin yerleştirildiği fark edildi. Böylece söz konusu caddelere 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde girilmesi sağlandı. Ayrıca, HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması da mecburi oldu. Edirne'de çay ocaklarının geçici süreyle kapatılmasına karar verildi.

İzmir'de yüzde 50 oranında arttı

İzmir risk haritasında turuncu renkle gösteriliyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Şubat-5 Mart döneminde tespit edilen vaka sayılarının, 8-14 Şubat döneminde kayıtlara geçen vaka sayılarına kıyasla yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Köşger, önlemlere riayet edilmemesi durumunda İzmir'in de haritada kırmızı renkle gösterilebileceğini söyledi.

100 binde 100'ün üstüne çıkan şehirler var

27 Şubat-5 Mart dönemine ait risk haritasında 9 şehrin daha 100 binde 100 vakanın üzerine çıktığı fark edildi. Söz konusu şehirlerin Artvin, Kilis, Mersin, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli olduğu bildirildi. 20-20 Şubat dönemine ait risk haritasında 17 şehir kırmızı renkle gösterilmişti. Bu durumda 17 şehirde vaka sayısı 100 binde 100'ün üstünde olmuştu. Son hafta 9 şehrin de eklenmesiyle birlikte toplam 26 şehirde kırmızı alarm verilmiş oldu.