Kontrolden Çıkan Çin Roketi Türkmenistan'a Düşecek

Çin'in uzay istasyonu için 29 Nisan tarihinde fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıktı. olay sonrasında, roketin enkazının cumartesi gece geç saatlerde veya pazar sabah saatlerinde dünyaya düşeceği düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından sunulan kaynaklar, roketin Türkmenistan'a düşeceğini öne sürdü.

Çin, Long March 5B roketini bir süre önce, 29 Nisan tarihinde Hazinan Adası'ndan Tianhe çekirdek modülünü uzaya taşımak için fırlatmıştı. Fırlatmanın sonrasında Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti. Roketin gövdesinin kontrolden çıktıktan sonra, enkazının nereye düşeceği ise merak konusu oldu.

Türkmenistan'a Düşebilir

ABD ordusundan söylenilen bilgiye göre, Çin'e ait olan ve kontrolden çıkan uzay roketinin düşeceği yer Türkmenistan'ın olacağı iddia ediliyor.

AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının düşüş saatini ise, pazar günü 02.11GMT'den (TSİ 05.11) 1,5 saat öncesi veya sonrası olarak tahmin ettiklerini söyledi. ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin düşüş saati ile ilgili olan öngörülerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT'den (TSİ 06.30) önce veya sonrasındaki dört saat içinde öngördüklerini açıkladı.

Ruslar Tahminde Bulundu

Rus uzay kurumu Roscosmos'un öngörüsüne göre ise, roketincumartesi günü 23.30GMT (TSİ Pazar 02.30) sonrasında Endonezya'nın güneyinde bulunan Timor Denizi'ne düşeceği fikrinde.

EU SST, internet sitesinden yapılan açıklamada, bu düşüşün etkisinin 'düşük' çapta olmasını beklediklerini vurguladı ama roket enkazının kontrolsüz ilerleyişinin öngörüleri de zorlaştırdığını ifade etti.

Roketi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da takibe aldı. Pentagon tarafından yapılan tahminr göre de roket cumartesi günü 23.00GMT (TSİ Pazar 02.00) civarında, dokuz saatlik zaman diliminde düşmesi öngörülüyor.

Zarar Verme İhtimali Düşük

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yapmış olduğu açıklamada roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin ise düşük olduğunu açıklamıştı. ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini ise takibe aldığını açıklamıştı.