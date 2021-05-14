Konsolosluğa Gidince “Sen Ölüsün” Dediler

İstanbul'da duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. 20 sene önce Romanya'dan İstanbul'a gelen ve İstanbul'da evlenerek iki çocuk sahibi olan Delia Simona isimli kadın, Türk vatandaşı olmak için konsolosluğa gitti. Konsolosluğa giden kadın Romanya'da bulunan teyzesinin miras sebebi ile kendisini 2003 yılında ölü olarak gösterdiğini öğrendi ve şok geçirdi. Çocuklarının anneleri olduğunu fakat anneleri olarak gözükmediği ve çok tuhaf bir durum içerisinde olduklarını, kendisinin Romanya'da gözükmediği ve Türk vatandaşı da olmadığını belirten iki çocuk sahibi Simona HES kodu da olmadığını belirtti ve bu sebeple yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Romanya'da dünyaya gelen ve İstanbul'da evlenen 45 yaşındaki kadın, çalışmak için 2001 senesinde Türkiye'ye geldi. 45 yaşındaki kadın İstanbul'da bir gümüşçü dükkanında çalışmaya başladı ve 2006 senesinde Arkın Çavdar ile evlenip iki çocuk doğurdu. Eşi Çavdar'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Simona Türk vatandaşı olmak için Romanya Konsolosluğu'na gitti ve öğrendiği gerçek ile çok şaşırdı. Miras paylaşımı sebebiyle 2003 senesinde kendisinin mahkeme kararı ile öldü olarak gösterildiği bilgisine ulaştı.

Yaklaşık olarak 20 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Simona, eşinin vefatı ile birlikte kendisinin de öldüğünü öğrendiğini söyledi. Geçen sene Kasım ayında eşinin vefat ettiğini belirten 45 yaşındaki kadın, evlendiği zaman eşinin kendisi için vatandaşlığa başvuru ya da oturum izni gibi durumları da sık sık ertelediğini belirtti. O zamanlar çocukların babası olduğunu ve kendisine çok fazla gerekli olmadığını belirten kadın, kendisinin saf dışı bırakıldığını açıkladı. Eşinin ölümü ile birlikte kendisinin de ölü olduğunu belirten genç kadın, Türk eşinin ölmesi ardından iki tane çocuk ile kaldığını söyledi. Bunun yanı sıra, öğrendiği gerçek ile şok geçiren iki çocuk annesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için de ne kendine ne de çocuklar adına hiçbir başvuruda bulunmadığı bilgisini paylaştı.