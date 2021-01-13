Kongre binasında son durum! Askerler yerlerde uyuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir süre önce Trump destekçileri tarafından yapılan Kongre baskınının yankıları devam ediyor. Baskın sırasında 4 protestocunun ve bir polis memurunun yaşamını yitirmesi üzerine ülkede iyice gergin bir ortam hâkim olmaya başladı. 20 Ocak 2021 tarihinde Biden'ın düzenleyeceği yemin töreni nedeniyle endişeler arttı. Bu nedenle yemin töreninin düzenleneceği gün muhtemel protesto gösterilerini önlemek amacıyla Washington'a Ulusal Muhafızlar yollandı. Askerlerin araçlarla Washington'a götürüldüğü fark edildi. Nathaniel Reed isimli gazeteci, Kongre binasında güvenliği sağlamak için bekleyen ve yerlerde uyuyan askerlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Söz konusu gazetecinin yayınladığı fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter'daki paylaşıma yanıt veren bir kullanıcı, bunun oldukça sarsıcı bir fotoğraf olduğuna dikkat çekti. Söz konucu kullanıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yabancı düşmanlar tarafından değil kendi vatandaşları tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Baskın süreci

6 Ocak günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için oldukça sarsıcı bir gün olmuştu. Başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, Washington'da miting gerçekleştirmiş, destekçilerini Kongre binasına yürümeleri için kışkırtmıştı. Mitingden sonra Kongre binasının önüne giden Trump destekçilerinin güvenlik güçlerinin üstüne yürüdüğü, binanın pencerelerini ve kapılarını indirdiği görülmüştü. Güvenlik güçleri ile çatışan kişilerden 4'ü yaşamını yitirmiş, bunlardan birinin göğsünden vurulduğu anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Kafasından darbe aldığı belirtilen bir polis memuru da ölmüştü. Yaşanan olaylar Biden tarafından "başkaldırı" olarak nitelendirilmişti. Başkanlık seçimlerini kazanan Biden, binayı basan kişilerin "terörist" olduklarını söylemişti.

Trump destekçilerinin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin odasına girerek ortalığı birbirine kattığı ve Pelosi'nin kürsüsünü çaldığı görülmüştü. Olayın ardından birçok protestocu gözaltına alınmıştı. Trump'ın görevine son verilmesi için Başkan Yardımcısı Pence'e çağrıda bulunan tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylanmış, fakat Pence oylamadan önce gönderdiği bir mektupta, bu durumun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve ancak bir başkanın sağlık problemleri nedeniyle görevine devam edememesi durumunda Anayasa'nın 25'inci ilave maddesinin işletilmesi gerektiğini söylemişti. Söz konusu ülkede yaşananlar, sık sık demokrasi çağrısında bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için utanç verici olmuştu. Türkiye'de yaşanan her olayda demokrasi çağrısında bulunan ülke, Kongre baskınıyla neye uğradığını şaşırmıştı. Türkiye'den gelen "Endişeyle izliyoruz." açıklaması ise ders niteliğinde olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 23:17